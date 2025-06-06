皇后山邨瀝青｜李家超召開高層督導會議下達4指示　即時加裝及強化過濾設備

特首李家超表示，高度關注皇后山邨及山麗苑食水事件，今天下午召開高層督導會議，並向有關政策局和部門作出四點指示：（一）追溯源頭、（二）成立專家組協助追溯、（三）即時在皇后山邨及山麗苑各大廈加裝及強化過濾設備，以及（四）工作提速。

成立專家組溯源 設24小時熱線

李家超要求相關部門落實十項具體工作，並委派財政司副司長黃偉綸監督落實：



1、水務署已匯報分析，初步判斷出源頭位置。發展局局長甯漢豪明天（6月7日）將會帶領水務署相關人員實地調查。

2、成立專家組，成員由食水安全諮詢委員會的專家組成。

3、水務署匯報目前全港有超過九成水管並非以瀝青作為保護塗層。餘下使用瀝青作為保護塗層的供水喉管，已在合適位置安裝了水管濾網。發展局要指導水務署按風險檢視有否其他地方需要加裝水管濾網，以及提出長遠更換水管的計劃。其中，會率先更換該涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管。

4、房屋署已在該屋邨及屋苑全部大廈的入水位完成安裝過濾系統（總數為22個）。即日起，房屋署每天為過濾系統進行兩次檢查，確保系統運作正常。

5、水務署加密驗水，每天會從該屋邨及屋苑每座大廈的水缸抽取水樣本進行化驗，嚴密監測水質。

6、每天在水務署網頁發布水樣本測試結果，並在相關大廈大堂張貼，確保居民和公眾能獲得最新資訊。

7、未來一星期，房屋署會為該屋邨及屋苑全部大廈清洗水缸。

8、為確保居民可安心用水，會繼續安排水箱為該屋邨及屋苑作臨時供水。

9、設立24小時熱線電話，解答該屋邨及屋苑居民的查詢。如果屋主同意，房屋署與水務署會即時登門處理。

10、民青年局召集關愛隊，在未來兩天聯同房屋署同事和區議員、地區三會成員探望曾經求助的住戶，了解他們的最新情況；民政處組織地區資源設立街站協助有需要市民。

根據李家超社交平台上載的圖片，出席高層會議的包括政務司正副司長、財政司正副司長、律政司副司長張國鈞，另有數位局長。

房屋局局長何永賢表示，如居民發現水質有任何問題，可隨時致電皇后山邨屋邨辦事處（電話號碼：2537 0001）或山麗苑屋苑辦事處（電話號碼：2713 9530）。辦事處會根據居民提供的電話，聯絡他們以安排職員上門了解情況及跟進處理。

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