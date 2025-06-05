非遺六月｜鼓勵市民品味非遺飲食 招募全港食肆參予支持餐飲業

由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」，於去年六月首度在香港舉辦系列公眾活動，以推廣非物質文化遺產的傳承，提升公眾對非遺文化的關注，並鼓勵市民參與保護與傳承工作。

「非遺六月」日前在帝逸酒店逸軒舉行傳媒午餐會，宣布擔任文化體育及旅遊局呈獻的首屆「香港非遺月」的策略夥伴，並推出精彩節目。

傳媒午餐會上，「非遺六月」主席劉智鵬教授、活動籌委會副主席徐海山，活動籌委會副主席高寶齡、委員伍婉婷及委員黃冠麟生出席，先後介紹「非遺六月」在首屆「香港非遺月」期間主辦的各項活動。

當中「非遺高峰會」 將於6月14日在沙田文林路一號香港文化博物館舉行。以「非遺在『保護中發展、發展中保護』」為主題。「公眾非會議」則旨在激發大眾對非遺發展的關注，進一步擴大「非遺」傳承與教育。

另外,「舌尖上的非遺」 為鼓勵市民在日常生活中發掘及品味香港非遺文化，特別策劃兩大美食推廣項目：

1/ 非物質文化遺產盛宴

以本地飲食相關非遺及其他本地非遺項目為靈感，「非遺六月」聯乘帝港酒店集團，打造一份兼具色、香、味及歷史文化意義的非遺菜單，引領香港市民從美食的角度欣賞香港獨有的文化魅力。

▲ 麻雀千層馬拉糕

2/ 支持非物質文化遺產食肆推廣計劃

招募香港餐飲業界積極參與，共同向市民推廣與飲食有關的非遺項目。與飲食有關的非遺清單項目超過五十項，每家食肆都有機會接觸到與飲食有關的非遺項目。

參與食肆將於店內展示海報協助推廣非遺六月活動，藉此提高市民對非遺的認識與興趣，發掘日常飲食中蘊藏的非遺歷史韻味。市民可從「非遺六月」官方網站www.ichjune.net瀏覽「與飲食有關的非遺項目」，同時可以參閱持續更新的「支持非物質文化遺產食肆推廣計劃」參與食肆名單。

