  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

非遺六月｜鼓勵市民品味非遺飲食 招募全港食肆參予支持餐飲業

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

「非遺六月」活動籌委會委員伍婉婷、「非遺六月」活動籌委會副主席徐海山、帝逸酒店中餐行政總廚李家鋌、「非遺六月」主席劉智鵬、「非遺六月」活動籌委會副主席高寶齡、「非遺六月」活動籌委會委員黃冠麟

由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」，於去年六月首度在香港舉辦系列公眾活動，以推廣非物質文化遺產的傳承，提升公眾對非遺文化的關注，並鼓勵市民參與保護與傳承工作。

「非遺六月」日前在帝逸酒店逸軒舉行傳媒午餐會，宣布擔任文化體育及旅遊局呈獻的首屆「香港非遺月」的策略夥伴，並推出精彩節目。

傳媒午餐會上，「非遺六月」主席劉智鵬教授、活動籌委會副主席徐海山，活動籌委會副主席高寶齡、委員伍婉婷及委員黃冠麟生出席，先後介紹「非遺六月」在首屆「香港非遺月」期間主辦的各項活動。

當中「非遺高峰會」 將於6月14日在沙田文林路一號香港文化博物館舉行。以「非遺在『保護中發展、發展中保護』」為主題。「公眾非會議」則旨在激發大眾對非遺發展的關注，進一步擴大「非遺」傳承與教育。

另外,「舌尖上的非遺」 為鼓勵市民在日常生活中發掘及品味香港非遺文化，特別策劃兩大美食推廣項目：

1/ 非物質文化遺產盛宴

以本地飲食相關非遺及其他本地非遺項目為靈感，「非遺六月」聯乘帝港酒店集團，打造一份兼具色、香、味及歷史文化意義的非遺菜單，引領香港市民從美食的角度欣賞香港獨有的文化魅力。

麻雀千層馬拉糕

2/ 支持非物質文化遺產食肆推廣計劃

招募香港餐飲業界積極參與，共同向市民推廣與飲食有關的非遺項目。與飲食有關的非遺清單項目超過五十項，每家食肆都有機會接觸到與飲食有關的非遺項目。

參與食肆將於店內展示海報協助推廣非遺六月活動，藉此提高市民對非遺的認識與興趣，發掘日常飲食中蘊藏的非遺歷史韻味。市民可從「非遺六月」官方網站www.ichjune.net瀏覽「與飲食有關的非遺項目」，同時可以參閱持續更新的「支持非物質文化遺產食肆推廣計劃」參與食肆名單。
 

相關文章

飲食情報｜千両二十周年第三彈 20貫究極職人壽司盛合全新登場
13:56 2025/06/03
飲食情報｜千両二十周年第三彈 20貫究極職人壽司盛合全新登場
歐陽萬成｜Jimmy O. Yang紅館騷在即 將現身深水埗落區訪老店
12:04 2025/06/04
歐陽萬成｜Jimmy O. Yang紅館騷在即 將現身深水埗落區訪老店
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
17:32 2025/06/04
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費

你可能感興趣

飲食情報｜千両二十周年第三彈 20貫究極職人壽司盛合全新登場
13:56 2025/06/03
飲食情報｜千両二十周年第三彈 20貫究極職人壽司盛合全新登場
歐陽萬成｜Jimmy O. Yang紅館騷在即 將現身深水埗落區訪老店
12:04 2025/06/04
歐陽萬成｜Jimmy O. Yang紅館騷在即 將現身深水埗落區訪老店
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
17:32 2025/06/04
餐廳情報｜NIKUSA $98起食藍鰭吞拿魚爆丼　放題送巨型鮑魚刺身/130cm以下小童免費
餐廳情報 美食 文娛藝術 餐飲

最高瀏覽

六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
猝死｜荃灣20餘歲女子疑洗澡時突然昏迷　送院搶救不治
猝死｜荃灣20餘歲女子疑洗澡時突然昏迷　送院搶救不治
小一派位2025︱家長自爆「自殺式」填表竟抽中首志願　有人派到第22志願哭問可明年再抽？【附叩門貼士】
小一派位2025︱家長自爆「自殺式」填表竟抽中首志願　有人派到第22志願哭問可明年再抽？【附叩門貼士】
牛奶推薦2025｜部分牛奶添加劑或可致腸炎　盤點22款不含添加劑名單
牛奶推薦2025｜部分牛奶添加劑或可致腸炎　盤點22款不含添加劑名單
急症室最長等候時間（06月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月05日 時間12:05）