拼命三郎｜張文傑擔動作指導設計角色動作　林家熙細貓搏命苦練泰拳　

【拼命三郎 / 張文傑 / 譚耀文 / 林家熙 / 應智越】由陳大利執導，譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等主演的電影《拼命三郎》釋出最新製作特輯動作篇中，展示眾演員不僅要為泰拳打下良好基礎，還要為電影付出犧牲，忍受拳擊帶來的痛楚。

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拼命三郎｜為各角色設計專屬打鬥動作

於特輯中，作為動作指導之一的張文傑表示各個角色的動作都是經過精心設計，並以角色作出發點、以戲劇爲主來設計，只爲觀眾能更容易理解。

他解釋，「如果只是教給他們一些招式，有時候他們會非常小心翼翼地去演繹，因此我會嘗試讓他們去混戰，直到絆倒對方為止，那這樣他們就能真正用那種力量表現出來。」

▲ 張文傑為各角色設計專屬打鬥動作。

拼命三郎｜演員為增添真實感角色苦操泰拳

為了在電影中增添真實感，Locker透露：「我每晚都會觀看不同的泰拳比賽影片作為參考，這樣在要打的時候就能把學到的技巧運用出來」。至於細貓則表示，能與職業拳手對打非常幸運：「對手都是職業拳手，跟他們對打時我反而更有安全感，因為有時我和Locker不太懂得用力，容易造成對方受傷。」

▲ 林家熙和細貓為角色搏命練泰拳！

▲ 林家熙和細貓為角色搏命練泰拳！

拼命三郎｜陳大利：兼顧招式及戲劇性並不容易！

導演陳大利亦指出演員的不易，稱：「這次的動作不僅僅是看招式，更著重於戲劇性，這對演員而言，要同時兼顧招式及戲劇性並不容易」。他解釋，由於Locker與細貓都沒有任何對打經驗，因此在訓練上他們都付出了不少努力，每次訓練後都是傷痕累累。

電影《拼命三郎》將於6月21日全港戲院上映，影片講述了不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上！

▲ 電影《拼命三郎》將於6月21日全港戲院上映。

▲ 電影《拼命三郎》將於6月21日全港戲院上映。

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