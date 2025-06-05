韓國旅遊｜直擊首爾名廚孫鍾元餐廳　周美鳯專欄：極致難忘的晚餐

自從睇了Netflix一輯《chef and my fridge》就愛上了這節目。故事內容是八位頂呱呱的韓國廚師要互鬥廚藝，主持人每集請來不同的明星，例如《魷魚遊戲》的奸人角色許成泰， BlackPink 女子組合成員Jennie Kim、 BTS成員等等。

每位明星要把家裏的雪櫃搬到電視台，然後現塲打開，觀眾們自然很好奇看看明星雪櫃內有什麼？然後有什麼食材就要即場抽出2位廚師在15分鐘內煮出一碟驚喜菜式。

▲ 插滿跳舞蘭和草本植物的小花叢

因為時間緊湊，觀眾睇得開心又緊張，最搞笑所有廚師都可以互動講笑，有的：「求你給我贏，因為我從未贏過」，有的就話：「我不能輸，因為我的餐廳是響噹噹米芝蓮星級，所以我不能輸」… 如此類推的對白真係睇到捧腹大笑！

▲ 每道菜前面會附上一小卡

當中最令我欣賞的年青廚師Son Jung Won 孫鍾元，他曾在海外米芝蓮餐廳大廚拜藝，回到韓國開設了「Eatanic Garden 」，是一間以自然和韓式美食融合的烹飪，這間餐廳非常難訂位，每個月網上接受預約，2分鐘後就已經爆滿。

慶幸今次來首爾住在餐廳樓下的酒店 Josun Palace， 於是膽粗粗碰運氣walk in 試吓，除了剛好有人取消，我和朋友就這樣享受了一個極致難忘的晚餐。

▲ 極致難忘的晚餐

期待已久的晚餐首先送上一盤插滿跳舞蘭和草本植物的小花叢，中間放了兩小碗銀杯，給客人先來一口清涼的飲品。

全餐廳是沒有餐牌，每道菜前面會附上一小卡，介紹每碟食材是怎樣製作和随着季季節變化而成為菜肴，並確保一切是最新鲜的。

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