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凍齡女神｜黎姿9歲做童星影片hit爆　由細靚到大1特徵超搶眼　同劇花旦顏值極高

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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黎姿出身電影世家，9歲開始做童星！

【黎姿/童星/凍齡】53歲的黎姿（現名馬黎珈而）是90年代女神，與富商馬廷強婚後淡出娛樂圈兼育有3名女兒，現時主力幫胞弟黎嬰打理醫美生意。其實黎姿9歲已入行當童星，最近她小時候拍的影片翻Hit，獲讚美貌40年如一日，而且一特徵超搶眼！

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凍齡女神黎姿｜9歲拍劇美貌40年如一日

近日網上頻道有一條影片討論度極高，原來是黎姿9歲主演港台的單元劇集《百合花-離巢》的片段，她飾演在保良局成長的孤女佩佩，被胡楓和70年代花旦苗金鳳飾演的醫生夫婦收養，當時黎姿年紀輕輕，但內心戲發揮得很好，而且樣子精緻，跟現時沒有太大分別。

當年黎姿一頭短髮，皮膚較黑實，但五官和長大後幾乎變化不大，瓜子臉和招牌梨窩跟現在一樣，不少網民指她「靚足咁多年」、「點解黎姿冇變過」，絕對是凍齡女神，又指要找不同處的話，就是小時候的「一字眉」相當濃密，放在小小的臉蛋上超搶眼！

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凍齡女神黎姿｜苗金鳳獲讚顏值極高

至於同劇飾演收養黎姿的養母苗金鳳，是1970年代花旦，曾為前佳藝電視、亞洲電視及無綫合約藝人，當時年僅35歲的她雖演出養母角色，但劇中極具女人味，一頭大卷髮襯上小巧玲瓏的五官，獲讚顏值極高，而且演技細膩，在劇中跟黎姿一樣奪目。

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凍齡女神黎姿｜出生電影世家主演電影《古惑仔》爆紅

黎姿出生於電影世家，她為已故香港電影之父黎民偉的孫女，祖母為香港第一代電影明星林楚楚、姑媽是演員黎宣及黎灼灼、伯父則是30年代中國著名童星黎鏗，未知是否受家族背景影響，黎姿9歲開始演出，14歲被許冠傑發掘入行當演員，參演電影《開心鬼放暑假》而打響知名度。

後來黎姿參演多套經典電影和電視劇，包括曾主演電影《古惑仔》系列，電視劇《倚天屠龍記》和《金枝慾孽》等，成為90年代歌影視三棲藝人。至2004年，她憑劇集《金枝慾孽》中飾演的侯佳·玉瑩，於《萬千星輝賀台慶2004》獲頒「本年度我最喜愛的女主角」，獎項由姑媽黎宣親自為她頒發，成為她演藝生涯的一個經典時刻！

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