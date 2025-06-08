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超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾

【父親節/黃澤鋒/陳麗麗/高齡產婦】58歲對一般人而言，或許已開始規劃退休生活，但對黃澤鋒夫婦來說卻準備再次體驗為人父母的喜悅，黃太陳麗麗（Lilian）以58歲超高齡靠人工受孕懷上第二胎，成為城中熱話。

今年的父親節對黃澤鋒來說別具意義，除了大女「小黃妃」，連同愛妻腹中寶寶，共有兩位「小情人」陪伴過節。

黃澤鋒陳麗麗｜父女打造美好回憶

黃澤鋒跟太太陳麗麗均重視儀式感，澤鋒大爆女兒愛以寫信來表達愛意，他說：「她以有限的文字寫信給我，譬如寫著『I love you』、『爸爸媽媽，天天都開心』，每次寫著差不多的語句。」

黃澤鋒跟太太陳麗麗齊齊接受TOPick訪問。（陳慧安攝）

澤鋒希望透過慶祝節目，跟女兒製造共同回憶，他感性說：

待我年老時，希望每個節日她都跟我慶祝，至少她會記著，每個節日阿爹阿媽都陪伴在側，這是好開心的事。所以無論多忙我也跟她慶祝，希望她留下美好的童年回憶，這是為人父的責任，儘管我的父親過身多年，我腦內依然有著跟他過節的回憶。

將會迎來「三娘教子」的局面，澤鋒笑言在家無投票權，因此少說話為妙。他幽默地表示：「平時我會跟黃熙恩聊上一大堆，而她則會向我傾訴對媽媽的不滿。將來多一個女兒，我也會照舊逐個擊破，感覺挺有趣！」

黃澤鋒陳麗麗｜相比佗第一胎舒服

已懷孕六個月的Lilian坦言相對佗第一胎舒服，血壓穩定兼未有水腫，連妊娠糖尿也沒出現，她說：「人也相對精神和夠氣，但隨著孕肚愈大會出現尿頻和影響胃口，需要慢活一點。」

今趟佗B，連老公澤鋒也相對淡定，他說：「上次她懷孕時，身體稍有不適，我就非常緊張不安，如今隨著醫學進步，她甚至沒有出現妊娠疹。」

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黃澤鋒陳麗麗｜在港做人工受孕未能如願

至於女兒「小黃妃」知悉即將成為姊姊時，可謂比他們更雀躍，但Lilian回想一年前自然受孕卻不幸小產，當把事情告之女兒時，「小黃妃」竟然自責。

Lilian解釋：「因為我曾跟她說過，這個『秘密』不能告訴別人，因為BB會生氣，不高興的話就會離開，成為神仙暫時不回來。她當時哭著說：『一定是我告訴同學這個秘密，才讓BB離開的！』我聽了好驚訝，沒想到她會聯想到。」

最終在醫生建議下，Lilian赴台接受人工受孕，她自揭在生「小黃妃」前，曾想過在港進行人工受孕，但最終未能如願。

當時我有叩門說想做（人工受孕），但醫生說：『你不用想，沒有機會的，我不會看你』。有錢也不理你，我有錢想檢查一下，看看可否做人工受孕，但他們都不理會我，然後就沒了這回事，後來就自然懷孕了，所以（人工受孕）這方面我們對香港沒有信心。

2019年，52歲的陳麗麗為黃澤鋒誕下一女！（取自instagram）

黃澤鋒陳麗麗｜「靚卵子」遺傳自母親？

進行人工受孕並非易事，除了金錢付出與時間配合外，身體要承受痛苦也在所難免，包括打百多支排卵針和零麻醉下抽卵，她說：

無得怨，不可以怨任何事，記著你想得到某些東西，就必須經過一些艱辛。

另外，「靚卵子」的配合亦很重要，問到58歲的Lilian有何保養子宮良方？她說：「我不煙不酒不愛蒲，運動也好重要。」澤鋒即稱跟天生體質有關，麗麗即說：「媽媽給予我很好的身體，要多謝她。」

黃澤鋒陳麗麗｜連歷兩次小產最難捱

早年患上肝病的Lilian要長期服藥，幸而醫藥進步，亦令她減低流產風險，她說：「之前醫生說過可能肝有事，所以才容易流產，六年前懷有黃熙恩的時候，我吃的肝藥，不可以懷孕時吃，那我就停了，所以我排水很差，加上餵母乳就沒有吃，後來新出的肝藥，我可以懷孕時吃，所以我覺得這一次是幸運的。」

說到人工受孕最難捱的部分，Lilian說：「流產一刻是最辛苦，捱過這件事，其他也是皮毛。」麗麗進行首次人工受孕時不幸流產，她憶述要在家進行藥物「引產」的情況：「足足一天一夜，由早上煎熬到晚上，還要小解的時候，醫生說要盡量流出來化驗，蹲在浴缸上等，屙出來見到一灘血。」足足流了四公斤血，不能僅以偉大來形容此位媽咪。

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黃澤鋒陳麗麗｜丈夫負責疏導情緒

至於丈夫澤鋒可說是其精神支柱，澤鋒說：「這是我們兩個人的事，雖然我沒份佗B，所以大家想法要一致，別去到中途才說：『那麼煩，又花錢花時間，不如算吧』，所以事前要有共識，不管成功和失敗幾多次，都要一條心去做這件事，無論點都去到尾，精神上支持她，她才不會分心。」

Lilian坦言過程中曾自我質疑：

會反問自己有沒有做錯呢？全靠他『扶』正我，當他勞累時亦會這樣，大家要互相扶持。

她一度擔心女兒受負評影響情緒，幸而「小黃妃」想法堅定，她憶述：「她跟我說：『媽媽你是最靚女！』」

至於澤鋒於家裡起著「平衡」的作用，他說：「除了金錢以外，其他事情我也做不到，我的角色是舒緩家人的情緒，這是做男人的責任。」

面對外界批評與質疑自私以及「沒為下一代著想」，黃澤鋒繼續淡然處之：「即使我什麼都不做也會被評頭論足，不出聲就說你沒禮貌，出聲就代表招積，由你們說吧。」

陳麗麗跟丈夫黃澤鋒相互扶持。（取自instagram）

黃澤鋒陳麗麗｜為高齡女性帶來希望

太太以58歲「超高齡」成功懷孕，澤鋒揚言有助後世醫學研究，他說：「要迎合時代吧，你看不少領導人是女性，遲生仔一點也不奇怪，問題是不可取向廿幾歲，她還博殺中，別跟她說生仔啦。」

Lilian自言為高齡女士帶來希望：「令她們眼光放遠，別只管拼命工作，若想要下一代，其實仍有機會。」

有兒女跟只得兩口子之分別，澤鋒深深體會是兩回事，他說：「你明白老媽當年湊自己有多辛苦，亦會發覺得她好偉大和脾氣多好。」

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黃澤鋒陳麗麗｜預產期撞正女兒升小

此外「小黃妃」將於九月份升讀小學，適逢為陳麗麗的預產期，談及女兒入學準備，Lilian稱有數間想「叩門」的心水學校，但她未有安排女兒上面試班，只因「小黃妃」出戰不少朗誦比賽，可說見慣世面。

澤鋒打趣說：「去面試的話，千祈別讓她開口，若她一開口就會有辦法對付你，所以根本不用教她呢。」Lilian即溫提女兒：「我叫她記著要笑笑口，至少人家會喜歡你，拿不到第一也不是問題，至少對你印象好。」

說到選校準則，Lilian看重校風是否夠嚴謹，她說：「她是要跟規矩做事的人，學業成績中規中矩也沒問題，只要學校夠嚴謹，長大後整個人也不同，我不需要她去到最TOP，她肯遵守規矩就可以了。」

迎來新生命之際，又要陪女兒適應小一生活，Lilian坦言曾憂心難以應付，故要給予女兒心理準備，包括將要跟好同學分離，Lilian說：「教曉她要面對不同的里程碑。」作為母親，Lilian希望女兒有良好品德，學業反而其次，她說：

中國人說的「禮義廉恥」好重要，「禮」是關乎品德，讀書不叻不打緊，人品要好，對人要有禮貌，加上我們是公眾人物，人家跟你打招呼時，儘管你不喜歡也要笑一笑。

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