乳癌｜16歲少女摸到胸部硬塊驚患乳癌　醫生解構4大致癌原因

【乳癌／慢性發炎／癌症／症狀】近年乳癌有年輕化趨勢，台灣乳房外科專科醫生鄭伃書近日在節目中分享，曾診治一名16歲少女確診乳癌，她透露4大致癌原因，引致患者身體持續慢性發炎，最終引發癌症。

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乳房外科專科醫生鄭伃書近日在節目《新聞挖挖哇》中提及，一名年僅16歲少女因自行檢查時，發現胸部有硬塊而求醫，經診斷後確認為乳癌。

乳癌｜乳癌年輕化4大致病危機

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鄭伃書表示，該少女初經來潮時間較早，且經常吃外賣或外出用餐、攝取過多高油、高糖、高鹽及加工食品，加上學業壓力大、家庭關係緊張、長期水分補充不足，造成身體長期處於慢性發炎狀態，最終成為乳癌高風險族群。

鄭伃書指出，乳癌主要危險因素包括初經過早、停經較遲、壓力過大、不良飲食習慣、未曾生育、未哺餵母乳、家族乳癌病史，以及曾患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。另外，女性體內的雌激素與乳癌風險息息相關，初經越早或停經愈晚，體內累積的雌激素暴露時間越長，罹患乳癌機會就越高。值得注意的是，現今女童初經年齡有明顯下降趨勢，有些小學二、三年級的女童就已經來潮，相較於過去初中階段才開始初經來潮的時間為早。

同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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乳癌｜預防乳癌4大飲食建議

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資料來源：乳房外科專科醫生鄭伃書

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