家長必讀：留學子女回港必做清單

暑假將至，相信不少在海外求學的年輕人都會回港與親朋相聚。作為父母，除了期待久別重逢的喜悅，更想知道他們的外國生活情況，聽聽他們的成長故事和有趣的校園點滴。這個重要的假期，除了為子女打點回港事宜、安排玩樂行程外，大家有沒有想過可以為子女做些甚麼，令這個假期變得更有意義，甚至幫助他們的未來發展？

提前部署輕鬆迎接子女

子女即將回港，訂購機票絕對是首要任務！暑假作為留學生回港的傳統旺季，機票價格往往水漲船高，機位更是一票難求。家長們最好提前留意合適航班，既能避免票價飆升，也能選擇較佳的航班時間。想減輕子女旅途疲勞？不妨考慮直航航班，順便提醒他們準備舒適的飛行必需品，讓漫長的旅程更輕鬆。

難得子女回港，相信家長們都希望好好把握這段寶貴時光。除了傳統的團聚飯局，不妨來點新意思！例如帶他們探索香港最新的文創熱點、嘗試戶外運動，或是參觀藝術展覽，既能放鬆心情，更能創造共同話題。這些活動不僅能讓他們暫時放下學業壓力，更是增進親子感情的最佳時機。

視力困擾影響留學生活？

說到留學生活，許多家長都會關心子女的身心健康，但往往忽略一個重點：子女的視力健康。隨着電子設備的應用日益普及，學生每天面對電腦、平板的時間大幅增加。長時間近距離觀看電子設備屏幕，再加上繁重的學習壓力，令近視成了困擾著不少學生的問題。而海外留學生活更具挑戰性，學校經常安排戶外活動、運動競賽等，配戴眼鏡往往帶來不便；即使改用隱形眼鏡，亦可能遇到眼睛乾澀不適，甚至存貨不足的問題。

想讓孩子擺脫眼鏡的束縛，全情投入留學生活？趁著子女回港期間，家長們可以考慮為子女安排詳細的視力檢查，評估是否適合進行矯視。SMILE Pro微笑激光矯視技術作為新一代矯視方案，不僅能有效矯正高達1,000度的近視及500度的散光，更具備微創、手術時間短、恢復期短等優勢，最快術後翌日即可恢復日常生活，特別適合需要短期重返校園的留學生。

▲ SMILE Pro微笑激光矯視技術具備微創、手術時間短、恢復期短等優勢，最快術後翌日即可恢復日常生活。

SMILE Pro微笑助學生成就更好未來

希瑪微笑矯視中心作為香港首間上市眼科中心，已成功為超過35,000隻眼睛完成微笑矯視手術。中心提供多元化的矯視方案，包括SMILE Pro微笑激光矯視、植入式隱形眼鏡（ICL）、LASIK激光矯視及人工晶體置換術等，能針對不同視力狀況提供個人化解決方案。

透過SMILE Pro矯視，學生能把世界看得更清楚，自信地迎接各種挑戰。無論是參與運動競賽、進行戶外考察、投入實驗研究，或享受社交活動都能更自在和投入。這不僅提升了學習體驗和生活質素，更為將來踏入職場做好準備。

▲ 希瑪微笑矯視中心已成功為超過35,000隻眼睛完成微笑矯視手術，中心提供多元化的矯視方案。

在這個重視全方位發展的時代，良好的視力不僅關乎學習效率，更與未來事業發展息息相關。趁著暑假回港的黃金時機，為子女的視力健康做好準備，讓他們能以最佳狀態繼續追逐夢想。希瑪微笑矯視中心現提供術前諮詢，家長可先為子女預約術前檢查，待他們回港後再進行詳細的眼睛檢查，並就其個人狀況及生活需要考慮合適的矯視方案。

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（特約）