  • 33°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家長必讀：留學子女回港必做清單

特約

發布時間： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

暑假將至，相信不少在海外求學的年輕人都會回港與親朋相聚。作為父母，除了期待久別重逢的喜悅，更想知道他們的外國生活情況，聽聽他們的成長故事和有趣的校園點滴。這個重要的假期，除了為子女打點回港事宜、安排玩樂行程外，大家有沒有想過可以為子女做些甚麼，令這個假期變得更有意義，甚至幫助他們的未來發展？

提前部署輕鬆迎接子女

子女即將回港，訂購機票絕對是首要任務！暑假作為留學生回港的傳統旺季，機票價格往往水漲船高，機位更是一票難求。家長們最好提前留意合適航班，既能避免票價飆升，也能選擇較佳的航班時間。想減輕子女旅途疲勞？不妨考慮直航航班，順便提醒他們準備舒適的飛行必需品，讓漫長的旅程更輕鬆。

難得子女回港，相信家長們都希望好好把握這段寶貴時光。除了傳統的團聚飯局，不妨來點新意思！例如帶他們探索香港最新的文創熱點、嘗試戶外運動，或是參觀藝術展覽，既能放鬆心情，更能創造共同話題。這些活動不僅能讓他們暫時放下學業壓力，更是增進親子感情的最佳時機。

視力困擾影響留學生活？

說到留學生活，許多家長都會關心子女的身心健康，但往往忽略一個重點：子女的視力健康。隨着電子設備的應用日益普及，學生每天面對電腦、平板的時間大幅增加。長時間近距離觀看電子設備屏幕，再加上繁重的學習壓力，令近視成了困擾著不少學生的問題。而海外留學生活更具挑戰性，學校經常安排戶外活動、運動競賽等，配戴眼鏡往往帶來不便；即使改用隱形眼鏡，亦可能遇到眼睛乾澀不適，甚至存貨不足的問題。

想讓孩子擺脫眼鏡的束縛，全情投入留學生活？趁著子女回港期間，家長們可以考慮為子女安排詳細的視力檢查，評估是否適合進行矯視。SMILE Pro微笑激光矯視技術作為新一代矯視方案，不僅能有效矯正高達1,000度的近視及500度的散光，更具備微創、手術時間短、恢復期短等優勢，最快術後翌日即可恢復日常生活，特別適合需要短期重返校園的留學生。

SMILE Pro微笑激光矯視技術具備微創、手術時間短、恢復期短等優勢，最快術後翌日即可恢復日常生活。

SMILE Pro微笑助學生成就更好未來

希瑪微笑矯視中心作為香港首間上市眼科中心，已成功為超過35,000隻眼睛完成微笑矯視手術。中心提供多元化的矯視方案，包括SMILE Pro微笑激光矯視、植入式隱形眼鏡（ICL）、LASIK激光矯視及人工晶體置換術等，能針對不同視力狀況提供個人化解決方案。

透過SMILE Pro矯視，學生能把世界看得更清楚，自信地迎接各種挑戰。無論是參與運動競賽、進行戶外考察、投入實驗研究，或享受社交活動都能更自在和投入。這不僅提升了學習體驗和生活質素，更為將來踏入職場做好準備。

希瑪微笑矯視中心已成功為超過35,000隻眼睛完成微笑矯視手術，中心提供多元化的矯視方案。

在這個重視全方位發展的時代，良好的視力不僅關乎學習效率，更與未來事業發展息息相關。趁著暑假回港的黃金時機，為子女的視力健康做好準備，讓他們能以最佳狀態繼續追逐夢想。希瑪微笑矯視中心現提供術前諮詢，家長可先為子女預約術前檢查，待他們回港後再進行詳細的眼睛檢查，並就其個人狀況及生活需要考慮合適的矯視方案。

按此預約SMILE Pro微笑激光矯視術前檢查。

如想了解矯視服務詳情，可瀏覽以下網址或按此立即預約矯視講座。
網址連結: https://smile.hkcmereye.com/

（特約）

最高瀏覽

林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱
林芊妤BB檢查報告︱Coffee第二胎染色體報告出爐　林芊妤憂BB活不過1歲患產前抑鬱
急症室最長等候時間（06月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間16:05）
女神配對計劃｜周嘉全人像素描力追心儀女神　李芷晴1個原因哽咽堅拒好友心意
女神配對計劃｜周嘉全人像素描力追心儀女神　李芷晴1個原因哽咽堅拒好友心意
米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單
米粉推介｜米粉含添加劑重金屬增患腸炎/肺癌風險　消委會+營養師推薦28款安全無添加米粉名單
女神配對計劃︱拉丁舞王曾展望具七品道士資格　GM向葉蒨文深情剖白：唔想你畀人追咗
女神配對計劃︱拉丁舞王曾展望具七品道士資格　GM向葉蒨文深情剖白：唔想你畀人追咗