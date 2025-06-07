台灣旅客｜遊港4個地區「臭到崩潰」　台女大呻嚇到不敢搭港鐵

香港夏季的街頭臭氣熏天？有台女在Threads發帖，指日前來港遊玩，街頭的臭味令人崩潰，更點名4個熱門觀光旅遊區「臭得要命」，就連港鐵也不敢乘搭，寧願花更多的錢坐的士；帖文引來網民熱議，有網民據理力爭反擊稱「不熟悉的味道永遠是臭的」。

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台灣旅客｜遊港大呻街頭「臭到崩潰」

樓主日前來港遊玩，直指香港街頭「臭氣熏天」，令人幾近崩潰：「有沒有人可以告訴我，香港哪些不臭臭的地方？避雷一下！！香港的夏天走在路上真的好臭，人的體味，街頭的垃圾味」；她還點名觀塘、尖沙咀、中環及旺角太子一帶「臭得要命」，自己更是被嚇到寧願多花錢搭的士，也不敢乘搭港鐵。

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隨後，樓主又補充稱自己由旺角探店一路到太子，「整條彌敦大道臭烘烘」，更被大廈的冷氣水滴到身上，她形容途人「像走路犯法那樣，動不動會被路人撞，人的腋臭味和汗臭味沒有斷過」；行至尖沙咀北京道附近的名牌店時，更被冷氣髒水「襲擊」，她怒斥「這個地方到底有啥毛病？」。

台灣旅客｜網民反擊：不熟悉的味道永遠是臭

帖文發出後引起熱議，網民反應兩極，有人表示與樓主感同身受，「香港天氣出名悶熱，除非全港人強迫割汗腺，否則好難避免，但樓主這種留言更令人窒息」、「香港地方小、天氣潮濕又悶熱，走在街上一定不會舒服，可以去室內商場、郊區不太人多的地方」。

然而，亦有網民認為樓主所言「誇張」，反擊道「不可能周圍都臭，絕對相信是你自己有體臭」、「沒台北車站臭」、「不熟悉的味道永遠是臭，我去台灣也感覺很臭：臭豆腐不在話、街邊袋袋垃圾也是；我去歐洲，亦覺得臭：大麻味、尿味、南歐更多人臭味」、「台灣還不是一樣，夏天搭台北捷運都臭到要死」、「好勁，句句有得博，唔蝕，唔好嚟香港，香港無樣好㗎」。

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