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塑化劑｜內地網購平台驚現兒童毒拖鞋　調查揭塑化劑超標509倍恐致哮喘性早熟

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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內地驚現兒童毒拖鞋塑，塑化劑超標509倍恐致性早熟哮喘。

【網購平台/兒童拖鞋/塑化劑】深圳市零廢棄環保公益事業發展中心（無毒先鋒）最新調查揭露，內地電商平台熱賣的兒童涼鞋中，半數產品含有害物質鄰苯二甲酸酯（簡稱「鄰苯」）超標，最高超標達509倍，引發社會廣泛關注。鄰苯作為一種內分泌干擾物，長期接觸可能對兒童健康造成嚴重危害，包括性早熟、哮喘及過敏等問題。

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塑化劑｜調查結果觸目驚心

無毒先鋒從五個主流電商平台選購銷量前十的兒童涼鞋（鞋碼≤170毫米），共50雙樣品，送往具資質的第三方檢測機構進行鄰苯含量檢測。結果顯示，50雙PVC材質涼鞋中，有25雙鄰苯含量超標，超標率高達50%。根據中國現行標準《兒童鞋安全技術規範》（GB 30585-2014），鞋碼不超過170毫米的童鞋，其可觸及部件的鄰苯含量不得超過0.1%。

這25雙超標樣品的平均超標倍數為365倍，其中一款產品更超標509倍，令人震驚。更令人憂心的是，一款超標496倍的涼鞋銷量竟超過100萬件，顯示問題的嚴重性和廣泛性。調查還發現，超標樣品中80%（20雙）為「三無產品」，即無品牌、生產商或執行標準等標識資訊，凸顯市場監管的漏洞。

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塑化劑｜鄰苯影響兒童健康

鄰苯二甲酸酯是一種廣泛使用的廉價增塑劑，用於提升PVC材料的柔韌性。然而，這種物質被世界衛生組織列為環境荷爾蒙，具有類雌激素作用，可能通過皮膚接觸、呼吸道或攝入進入人體並累積。長期暴露可能導致以下健康問題：

  • 性早熟：特別是對女孩，擾亂正常發育進程。
  • 呼吸系統疾病：增加兒童及成人患哮喘和過敏症的風險。
  • 生殖系統損害：可能導致男性精子質量下降，影響生育能力。
  • 行為問題：增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）等風險。
  • 癌症風險：過量接觸可能增加女性乳腺癌風險，或導致孕期暴露的新生兒出現缺陷。

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塑化劑｜缺乏市場監管

市場監管部門通報了多起兒童鞋產品質量違規案例。包括上海通盈鞋業有限公司生產的三麗鷗系列洞洞鞋、奧特曼系列涼拖鞋及Hello Kitty兒童拖鞋等，均被檢出鄰苯二甲酸酯或重金屬總量（砷、鉛、鎘）超標。這些知名品牌的不合格產品進一步凸顯了行業內品質問題的普遍性。

無毒先鋒自2023年起連續三年對網售兒童涼鞋進行抽檢，超標率從88%下降至50%，顯示一定的改善，但問題仍不容忽視。該組織呼籲消費者從正規渠道購買產品，選擇標示完整、符合國家強制性標準的商品，並避免購買無標識的「三無」產品。

塑化劑｜家長如何選擇安全產品？

專家指出，PVC材質的童鞋常需添加增塑劑以提升柔韌性，而鄰苯是最常用的添加劑之一。為降低風險，消費者應：

  • 選擇正規渠道：優先購買有明確品牌、生產商和標準標識的產品。
  • 選購有標識的品牌產品，避免購買「三無」產品（無品牌、無廠商、無執行標準）。
  • 查看產品標示資訊，選擇符合國家強制性標準的產品。
  • 盡量選擇無PVC材質的涼鞋，減少鄰苯二甲酸酯的接觸風險。
  • 購買前查看質檢報告，尤其是電商平台上的商品，可向商家索取檢測證明。
  • 定期清潔和更換涼鞋，減少有害物質的累積。

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