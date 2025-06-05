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智能飲水機｜全新智能TGC x ANGEL RO一機多能冷熱即飲　純淨飲水機打造健康新境界

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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TGC x ANGEL RO純淨飲水機！

【智能飲水機】現代人生活節奏快，工作繁忙，常常忽略了飲水的重要性。然而，水分攝取不足，不僅會增加尿路結石的風險，更會對消化系統、腎臟等器官造成負擔。為了健康著想，TGC推出全新智能TGC x ANGEL RO純淨飲水機，集高效淨化、冷熱即飲與多功能於一身，一機滿足不同飲水需求，隨時補充水分，輕鬆養成良好飲水習慣！

TGC x ANGEL RO 純淨飲水機。

智能飲水機｜五大特色

1. 雙重濾芯 守護每口純淨

食水安全一直以來備受關注，尤其不少舊樓的供水喉管，因老化、生銹而令水質變差變黃，長遠飲用或會影響健康。TGC x ANGEL RO純淨飲水機採用雙重濾芯設計及六層淨化系統，透過結合PAC濾芯和RO逆滲透膜及碳棒濾芯，過濾精度高達0.0001 微米，有效去除高達99%有害物質，包括細菌、病毒、微生物、重金屬（如鉛、砷）、餘氯、殘留農藥及抗生素。

末端配備UVC短波紫外線，出水前二次滅菌抑菌，提供雙重極致防護，為健康把關。無論是即時飲用，還是用來沖茶、烹調美食，均可安心無憂。

2. 智能便利 一按即飲 滿足不同需求

TGC x ANGEL RO純淨飲水機只需3秒即出熱水，同時配備0.8公升特大冰膽高效製冷，出水速度比大部分同類品牌更快，為忙碌都市人節省不少寶貴時間。

特有5種預設出水量（150/250/500/700/999毫升），從迷你咖啡杯到超大水壺，均能輕鬆配合，隨時一按即飲，無需反覆按壓調節；配合5種預設水溫模式，方便沖調咖啡、熱茶以至奶粉，一機輕鬆滿足全家人不同飲用需求︰

預設水溫模式溫度
冷水模式6 - 13℃
室溫模式21℃
沖奶模式45 - 55℃
熱茶模式75 - 85℃
熱水模式85 - 100℃

3. 礦化技術 健康與口感雙重升級

使用電熱水壺煲水不僅耗時，反覆加熱更影響水的口感，並釋放有毒物質。TGC x ANGEL RO純淨飲水機即按即熱，以獨特技術注入鈉、鎂、鈣等豐富礦物質，補充身體所需，真正做到「水有水味」的最佳口感及原味。

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4. 慳錢節能 減少浪費

電熱水爐的耗電量高，每日消耗可達2,000瓦，相比之下，根據海外消費者報告，即熱飲水機在24小時內使用幾次的能耗介於 184-233瓦，而TGC x ANGEL RO純淨飲水機僅按需要加熱水，避免反覆加熱而大量耗能，製冷模式更可自由開關，既節能又慳錢。

5. 貼心設計 打造極致用戶體驗

配備特大智能觸控彩色顯示屏，操作簡單易用，長者小孩掌握無難度。內置水箱可開蓋清洗，配合濾芯壽命提醒功能，令保養變得輕鬆簡單。安全鎖設計更可防止兒童意外燙傷，父母更安心。便攜式1.8公升水壺設計，隨時補充純淨水；小巧機身無需安裝，隨心移動，插電即用。

【 TGC x ANGEL RO 純淨飲水機特色】

  • 雙重濾芯，六層淨化 • UVC 殺菌，安心飲用
  • 高效製冷，一按即飲 6℃冷水 • RO 逆滲透技術，過濾 99%雜質
  • 礦化技術，增強口感 • 1.8 公升獨立水壺，方便儲水
  • 特大智能觸控彩色顯示屏，方便操作 • 自由開關製冷模式，節省能源

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