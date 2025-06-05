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新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復

醫生診症室

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復

【新冠／新冠肺炎／新冠疫情／喉嚨痛／中醫】隨著新冠疫情持續影響全球，近期香港、台灣及中國等地報告新冠病例顯著增加，引起公眾關注。本文結合中醫理論與實踐，總結新冠感染後的常見症狀、病機分析及居家可行的食療與穴位療法，並分析近期病例激增的原因，為患者提供專業且實用的抗疫指導。

新冠症狀與中醫病機分析

中醫認為，新冠病毒感染屬於「疫病」，病邪主要通過呼吸道（口鼻）侵入，具有強傳染性。《黃帝內經•素問•刺法論》記載：「五疫之至，皆相染易，無問大小，病狀相似」，強調疫病傳播的普遍性。《溫疫論》指出，疫病由「天行癘氣」引起，病邪從口鼻進入。國醫大師熊繼柏分析，新冠病邪為「溫熱濁毒」，在香港冬季傳播時夾雜「寒濕」，導致症狀多樣。

常見症狀以肺系為主，合併其他臟腑失調：

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【肺系症狀】咳嗽、咽喉疼痛、痰多、鼻塞、頭痛、肌肉酸痛。

【心系症狀】失眠、多夢、盜汗。

【脾系症狀】腸胃不適、腹脹、大便稀爛、食慾不振。

【肝系症狀】頭暈、頭痛、兩脅脹痛。

【腎系症狀】小便量少、身體水腫。

香港患者多呈虛熱、痰濕體質，治療需結合症狀與體質，採「寒熱並用」及「同病異治」原則。

近期香港、台灣及中國等地病例上升，根據最新資料，可能原因包括：

  • 新變異株傳播：XDV系統的NB.1.8.1變異株在台灣及中國流行，具有強免疫逃逸能力和高傳染性，易引發重度咽喉炎症，導致病例激增。該變異株已於美國機場水際檢查發現，並在加州、紐約等地出現社區傳播。
  • 免疫力下降：疫苗或先前感染的免疫保護隨時間減弱，增加感染風險，尤其對老年人或慢性病患者。
  • 防疫措施放鬆：隨公共衛生緊急狀態結束，口罩令放寬、檢測減少及公眾防疫意識降低，促進病毒傳播。
  • 季節性因素：中醫認為冬春季易發溫熱疫病，寒濕環境（如香港冬季）加劇病毒傳播。
  • 社會活動增加：旅遊、聚會等活動增加，促進病毒傳播，尤其在室內環境。

最新影片：

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中醫抗新冠策略

針對居家抗疫，以下提供食療、穴位按摩及生活調理建議，緩解常見症狀。

1. 咽喉疼痛

病機：溫熱濁毒上攻咽喉，肺氣不宣。

食療+穴位按摩：

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2. 發高燒

病機：溫熱邪毒熾盛，營衛失調。

食療+穴位按摩：

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3. 周身骨痛

病機：寒濕或熱毒阻滯經絡，氣血不暢。

食療+穴位按摩：

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4. 鼻塞

病機：肺氣閉塞，風寒或風熱犯肺。

食療+穴位按摩：

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5. 頭痛

病機：風熱或寒濕上擾清竅，氣血不暢。

食療+穴位按摩：

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6. 腹痛腹瀉

病機：濕熱或寒濕傷脾，氣機不暢。

食療+穴位按摩：

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其他居家調理建議，例如舌診輔助，在遠程問診受限時，建議在光亮處拍舌頭照片，助醫師辨證。飲食原則選新鮮、易消化食物（如蒸煮類）；避海鮮、冷飲、糯米等。輕症患者輕微活動，促氣血運行，排邪氣；重症患者適當拉伸，緩解肌肉酸痛。結合虛熱、痰濕體質調整方案，必要時諮詢中醫師。

最後，科學抗疫，結合中西醫智慧，能助早日康復。新冠病例近期因新變異株、免疫力下降、防疫放鬆及季節因素增加。中醫以辨證施治為核心，通過食療、穴位按摩及生活調理，緩解咽喉痛、發燒、骨痛等症狀，助力居家抗疫。患者應結合個人體質，必要時諮詢專業中醫師，確保安全有效。

註冊中醫師陳嬿珺。

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撰文 : 陳嬿珺 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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