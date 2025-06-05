芭蕾殺姬︱靚佬湯女友安娜迪艾瑪絲接棒做打女　由古巴闖入荷李活激戰殺神John Wick

【殺神John Wick / 芭蕾殺姬 / 安娜迪艾瑪絲 / 奇洛李維斯】荷里活動作片《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina）日前在洛杉磯舉行的首映禮，導演連韋斯曼（Len Wiseman）率領眾演員：「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）、安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）、伊恩麥聖（Ian McShane）、安芝莉嘉侯斯頓（Anjelica Huston）及諾文利德斯（Norman Reedus）等現身。

男神奇洛李維斯更拖著藝術家女友Alexandra Grant同行紅地氈，甜蜜到爆。至於今集《殺神John Wick之芭蕾殺姬》女主角安娜迪艾瑪絲也不遑多讓，與緋聞男友湯告魯斯（Tom Cruise）隔空放閃。

▲ 奇洛李維斯與女友Alexandra Grant。

芭蕾殺姬︱與靚佬湯隔空放閃

靚佬湯早前宣傳新片《職業特工隊：最終清算》（Mission Impossible: The Final Reckoning）時，自認是「殺神」粉絲，大讚安娜在戲裡表現出色：「她非常有天分，肯定口碑爆棚！」

在今次首映禮上，安娜迪艾瑪絲甜笑回應指，有這位重量級動作巨星加持實在是「難以置信」，稱：「其實他每套電影都支持，希望電影業和戲院發展得好，大家都會入場欣賞電影。」她又形容今集的特技動作非常激烈：「每日訓練拍攝都好有挑戰性，我打到全身都痛，指甲崩裂，周身都有瘀傷，但真的非常好玩！」

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芭蕾殺姬︱接受地獄式訓練

事實安娜迪艾瑪絲能夠成為「女殺神」，絕非靠巨星男友而是靠自己努力。她在開拍前接受一連串艱苦訓練，稱：「但我事前不知這部戲要求這種程度的訓練。」直言逼出了體能和心理上的極限。

監製查德史達赫斯基透露，安娜的訓練模式由淺入深：「首先看她有多少功底，例如她怎樣移動，在特定情況下怎樣反應。之後再因應狀態，替她度身訂做一套武打動作。」經歷高強度的槍械、體操、武術訓練後，拍攝現場的挑戰再升級。

至於導演連韋斯曼憶述：「我在拍攝現場告訴安娜，因為伊芙只是初踏入殺手行列，這個角色會經常被打殘。安娜答我『很好，我無問題』。在拍攝過程，她會向我展示武打和特技動作造成的瘀傷，它們就像是一面又一面獎牌。」

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芭蕾殺姬︱由古巴打到荷里活

現年37歲的安娜迪艾瑪絲祖父母是西班牙人，移民到古巴生活，而安娜迪艾瑪絲也在古巴生，在14歲入古巴國家戲劇學校，於18歲搬到西班牙生活。2015年首度進軍荷李活。翌年在驚慄片《Exposed》任女主角，男主角正是奇洛李維斯，也是兩人首次結片緣。之後，二人在《夜半女敲門》（Knock Knock）再合作，今次在《殺神John Wick之芭蕾殺姬》為第三度碰頭。

她在2017年《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）飾演AI投影角色Joi，充份發揮她女神魅力。在2019年更《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）獲提名金球獎喜劇類最佳女主角，證明她不是只有靚樣，而且還有演技。

在2021年，安娜迪艾瑪絲參演占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die），飾演可愛又打得的特務Paloma，她在該片出鏡不算多卻十分搶鏡。另外，在2022年演出Netflix電影《金髮夢露》（Blonde），戴上金髮扮萬人迷夢露，雖然影片反應一般，但她魅力四射，進一步奠定她女神地位。

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芭蕾殺姬︱感情生活豐富

個人生活方面，她在2011年時與西班牙演員Marc Clotet結婚，可是婚姻只維持約兩年，二人在2013年離婚。

不過作為女神，異性緣當然旺，在2020年3月與「蝙蝠俠」班艾弗力（Ben Affleck）拍拖，他們當時更不避嫌公開拖手任影，可是情侶關係只維持1年便分手。

到今年2月，她媒體被揭發情人節與靚佬湯撐枱腳，令戀情曝光。據指湯告魯斯早在安娜演《007：生死有時》已留意她，並暗中約會，到今年情人節才公開對方身分。

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