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鬼口水｜內地「鬼口水」玩具驗出硼砂超標有毒　孩童誤食恐致死觸摸都出事！

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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內地「鬼口水」玩具驗出硼砂超標有毒，孩童誤食恐致死觸摸都出事！

玩具種類繁多，其中「鬼口水」（又名核突膠）便深受小朋友喜愛，不過有內地記者網購多款「鬼口水」進行檢測，結果顯示有14款有毒物質超標，長期接觸會對小朋友的健康造成影響，誤食的話更有可能死亡。

鬼口水｜內地14款「鬼口水」超標 誤食恐致死亡

根據中國媒體《錢江視頻》報道，「假水」玩具又稱「鬼口水」，是一種顏色豐富、黏性很強的起泡膠玩具，因解壓性和低廉的價錢，在部分校園周邊和電商平台熱銷。

報道指，記者在內地6月1日兒童節前夕，網購了20款「鬼口水」並送去檢測，發現其中有14款硼砂含量超標，最高甚至超標5倍。有專家指，攝取過量的硼砂會刺激孩童的消化道系統，引發噁心、嘔吐的反應，長期接觸甚至會影響發育，誤食5公克更有可能致命。

根據中國媒體《錢江視頻》報道，有記者在內地6月1日兒童節前夕，網購了20款「鬼口水」並送去檢測，發現其中有14款硼砂含量超標。(微博截圖)

鬼口水｜硼砂屬中等毒性 影響孩童成長  

根據台灣環境部化學物質管理署介紹。硼砂對人體的危害，主要來自誤吃硼砂後與胃酸反應的產物「硼酸（H3BO3）」。硼酸對人體屬於中等毒性，會被腸胃道或是受損的皮膚吸收，微量攝取時可由泌系統排出，對身體沒有太大影響，不過若是累積過多，就會引起中毒。成人若攝入1至3公克硼砂即有可能中毒，小孩食用5公克有機會造成死亡。

由於硼酸在人體中會抑制消化酶作用，有機會引起食欲衰退、阻礙營養素吸收、影響骨骼發育、而中毒現象則包括皮膚紅疹、脫屑、噁心、嘔吐、腹瀉、休克、昏迷等，嚴重會對胃、肝、腎、肺、甚至會對腦部造成危害。

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鬼口水｜消委會測試「鬼口水」及黏土玩具

消委會曾測試市面測試17款「鬼口水」（slime）及3款黏土（putty）玩具，售價由$7至$178不等，購自百貨公司、玩具店、文具精品店及「格仔櫃」店。測試參考歐洲玩具安全標準EN71-3，檢測各樣本19種特定元素的遷移量（migration of certain elements），包括鋁、銻、砷、鋇、硼、鎘、三價鉻、六價鉻、鈷、銅、鉛、錳、水銀、鎳、硒、鍶、錫、有機錫和鋅。

結果顯示，全部樣本都檢出硼，遷移量由26ppm至3,970ppm，其中12款屬第二類玩具物料（即液體或黏性玩具物料，例如「鬼口水」）樣本的硼遷移量，都超出相關標準所建議的最高限值（300ppm），當中以「Barrel-o-Slime」的硼遷移量最高，達3,970ppm，超標逾12倍；另外5款則符合建議上限，其中「Smiggle」的硼遷移量最低，只有26ppm。

點擊大圖睇12款超標硼遷移量「鬼口水」

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