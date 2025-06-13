高血壓｜每10名港人1個高血壓　68歲港婦無徵兆血管栓塞通波仔續命

【高血壓／血管栓塞／通波仔／糖尿病】高血壓未爆煲前，可能無任何病徵！一名68歲港婦多年前已發現血壓偏高，但自覺無病徵故未有理會，到去年肺炎入院檢查，才驚覺血壓極高，服藥治療後仍難受控，最終惡化至心臟血管嚴重栓塞，急需受通波仔手術救命。香港心臟專科學院警告，本港約29.5%港人患有高血壓，其中一成完全不自知，不少人出現併發症才驚覺問題嚴重，而其中45%正在服藥的患者，血壓依然未達標，呼籲大眾應及早控制血壓，阻止血管以至心臟結構惡化。

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高血壓｜多年前已發現血壓偏高 自覺「無病徵」漠視病情

香港心臟專科學院邀請68歲周女士分享上述經歷，她透露自己多年前已發現血壓偏高，其中上壓長期維持在140至150+ mmHg，但自覺「無病無痛無病徵」便沒有理會，亦從未主動求醫。

直到近年，周女士經常感到氣力不足、容易疲倦，尤其行樓梯或唱歌都覺得不夠氣，但一直誤以為自己只是年紀漸長、身體機能退化，未有聯想到與高血壓相關，直至去年她因肺炎入院，進行詳細檢查後才被確診患有高血壓及糖尿病，並開始接受藥物治療，惟出院後血壓仍未見受控，更曾經一度飆升至最高更超過220 mmHg。

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高血壓｜體檢驚揭血管嚴重栓塞 急做通波仔手術重獲新生

周女士坦言，當時雖然身體沒有出現任何不適，但驚人讀數卻令她開始重視病情，惟家庭醫生嘗試加藥後，病情仍未完全受控，遂轉介至公立醫院進一步跟進。她隨後自費接受心臟電腦掃描，並於今年2月確診心臟血管出現嚴重栓塞，最後於3月接受通波仔手術，並成功植入支架。

術後周女士血壓與血糖回到理想水平，平日活動如行樓梯、唱歌等明顯感覺有氣有力、呼吸暢順，感慨自己一直以為無病徵等於無問題，但事實上高血壓可以無聲無息傷害性命，呼籲大家要緊記血壓標準、定期量血壓：

超標就要即刻求醫，唔好學我一樣拖到爆煲先知驚！

高血壓｜全港約29.5%人患高血壓 學院：心衰竭風險高逾7成

香港心臟專科學院引用衛生署人口健康調查，指全港約29.5%人患有高血壓，當中一成人完全不自知、一成人在出現併發症才驚覺問題嚴重；研究中更有45%服藥患者，血壓仍未有達標，更有多達7.43% 患者屬於頑固性高血壓，即服用三種或以上降壓藥物後血壓仍然不受控，併發症風險極高。

學院強調，高血壓對血管以至全身器官的破壞是「無聲無息但持續進行」，長期血壓高會令血管變硬，心臟為應付壓力變得肥厚及僵硬，泵血能力減弱甚至無力泵血，有大型國際研究顯示，高血壓患者患上心臟衰竭的風險比正常人高出71%！當上壓 (收縮壓) 或下壓 (舒張壓)每上升20/10 mmHg，心血管死亡風險更會倍翻。

高血壓｜血壓失控7大高危成因

香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生表示，港人血壓失控的源頭，主要與以下7大成因相關，令高血壓威脅加劇：

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高血壓｜血壓達1數量應警覺 籲市民善用資源積極控制

香港心臟專科學院會董黃志遠醫生強調，2024年歐洲心臟學會提出最新建議，血壓達到120-139/70-89 mmHg已屬高血壓前期，應及早介入管理，現時最新理想目標為120-129/70-79 mmHg，可減低心臟衰竭、中風、慢性腎病及死亡風險。

香港心臟專科學院會董陳家俊醫生強調，預防併發症關鍵在於及早預防、篩查及治療，建議市民善用政府資源，積極控制血壓，延緩心臟結構改變。

同場加映｜專家教3大簡單降血壓運動

西安體育學院運動與健康科學學院教授苟波指出，進行等長運動時，每個動作需保持至少45秒，中間休息15秒。若體力不足，可從30秒運動配合30秒休息開始，逐步增加時間。若覺得某些動作難度過高，可選擇對應的降階鍛鍊法，並建議以下3大等長運動：

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同場加映｜高血壓患者需注意3大運動原則

專家建議，高血壓患者應採用「高頻率、短時間、低強度」的運動方式。運動前應測量血壓，若收縮壓超過160毫米汞柱或舒張壓超過105毫米汞柱，便避免運動。

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