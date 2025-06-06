乳癌｜37歲女歌手曾因怪病致右耳失聰　自揭患乳癌6月中將停工做手術

【Jessie J/ 乳癌/ 癌症】現年37歲的英國歌手Jessie J《Price Tag》、《Flashlight》、《Bang Bang》等歌曲紅遍全球，但她日前在社交平台自揭患上乳癌，並宣布將在6月的演出結束後暫時停工，接受手術並投入治療。

Jessie J 在Instagram上載自拍影片分享其健康狀況，表示自己患上早期乳癌：

我想和我的粉絲以及所有關心我的人分享，而且我也是一個樂於分享的人。我一直樂於分享我生活中的一切。在《No Secrets》發行之前，我被診斷出患有早期乳癌。

她強調，自己在整個治療期過程中，一直都有頻繁做檢查，並坦言公開病況是希望能透過分享獲得外界支持：「一方面我其實沒有好好談過這件事，因為我一直忙於工作，也沒有真正處理過情緒，而我之前就曾透過分享，獲得很多來自別人的愛和支持。」

Jessie J患癌｜將暫時停工做手術及休養

Jessie J透露自己將在6月完成工作後消失一段時間，接受手術並休養一段時間，幽默笑稱「好消息是我可以保住乳頭，雖然這是個戲劇性的隆乳方式」，

我會在參加完Summertime Ball之後暫時消失，之後去做手術，然後我會帶著巨乳和新音樂回來。

而她公布患癌的貼文發布後也隨即引起關注，大批藝人好友及海量粉絲及時湧入留言打氣。

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Jessie J患癌｜曾因怪病致右耳失聰 演唱會前悲爆流產

Jessie J曾在2020年確診梅尼爾氏症，導致右耳失聰及不能直線行走，幸好病情暫時能控制得住。據悉，梅尼爾氏症是一種內耳疾病，症狀包括突然眩暈、耳鳴、聽力減損，且耳朵有腫脹感；最典型的症狀是一開始只有單側耳朵出現症狀，其後可能雙耳都受到影響，症狀會持續幾分鐘到幾個小時，且二次症狀之間的間隔時間不定，最後甚至有可能發展到永久性聽覺障礙。

此外，Jessie目前與男友Chanan Safir Colman育有2歲兒子Sky，但早年其實亦曾經歷流產，甚至剛好是在演出之前。2021年，她曾上載一張手持驗孕棒的照片，透露自己原本想著要如何在晚上的演唱會中向觀眾隱瞞自己有孕在身，不料當天進行產檢時卻被醫生告知「寶寶沒有心跳」，證實已經流產。而她當時雖然經受打擊，最終仍決定照原定計劃如常演出，十分堅強。

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同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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