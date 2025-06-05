吸引港人回流︱謝偉俊：不少港人認清大形勢後會棄暗投明　「湯家驊先生係最好例子」

立法會今日舉手通過「設立最高層次的專責架構，規劃人口政策」議員議案，議員分別就鼓勵生育、引進及挽留人才等提出建議。選委界議員謝偉俊籲研究吸引移居海外的中產港人回流，又以行會成員湯家驊為例，指不少港人認清大形勢後會「棄暗投明」。

謝偉俊指出，英國現時醞釀「5+1」變「10+1」政策，歐美國家亦開始排移民，最著名例子如「哈佛難民」，認為現時是最好時機，研究有何方法吸引移居海外的中產港人回流，對香港整體經濟、創富能力均有很大裨益。謝偉俊續指：

「我當然明白有啲關於政治的問題，包括行會成員湯家驊都講，可能擔心佢哋會唔會搞事呀，對佢有戒心咁，但湯家驊先生本身係最好的例子，由公民黨創黨成員去到宜家行會成員。我相信唔少香港人在認清大形勢後會棄暗投明，所以我覺得唔需要擔心。」

湯家驊早前指港府對反修例人士存戒心

謝又說，「與其搵咁多外人，不如就地取材，搵返自己人。」又說有人不走不知香港好，認為只要提供寬鬆、緩和的政策，會令離開的港人樂意回港。

湯家驊早前回應報章專欄查詢時指出，政府仍對反修例人士存有戒心，「多幾人搞事、不滿一國兩制，不如吸引高才來港。」認為港府不會有特別措施吸引移英港人回流

勞福局︰毋須就人口政策另設專責架構

另外，對於立法會促設立最高層次的專責架構，署理勞工及福利局局長何啟明則表示，現行做法靈活有效，並無需要額外就人口政策工作另設架構。

議員亦關心高才續簽情況，何啟明表示，仍在蒐集更多高才通計劃續簽數據，待蒐集更多截至年中的數據後，會公布相關數字及未來路向。

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