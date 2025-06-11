天才兒童｜英國2歲神童識5種語言數到10　破紀錄成門薩最年輕會員

【天才兒童/門薩/高智商】英國又出現「超級神童」！2歲男童Joseph Harris-Birtill以驚人天賦震驚世人。他不僅能閱讀整本圖書，更以2歲182天年齡正式加入精英組織「門薩」（Mensa），刷新了健力士世界紀錄，超越了2023年美國肯塔基州女童艾拉・麥克納布（Isla McNabb）以2歲又195天加入的紀錄。

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天才兒童｜出身學術世家 父母同為大學高級講師

Joseph出生於一個學術氛圍濃厚的家庭，母親羅絲（Rose）是倫敦大學榮譽高級講師，父親大衛（David）則是聖安德魯斯大學高級講師。他的天賦從嬰兒時期便顯露無遺：5周大時學會翻身，遠早於一般新生兒4個月左右才發展成熟的頭頸控制能力。7個月大時說出第一個詞，而多數孩子通常在12個月左右才能說出可辨識的詞彙。1歲9個月完整朗讀第一本書。2歲3個月能流利朗讀長達10分鐘，熟練使用5種語言數到10，能正反數數超過100，並開始學習希臘字母表、摩斯密碼和鋼琴基礎。

目前，Joseph對元素週期表表現出濃厚興趣，擅長摺紙飛機、解決數學問題，並積極學習新語言。這些成就遠超同齡孩子，甚至比一般5至6歲才開始具備閱讀能力的兒童提前了數年。

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天才兒童｜史上最年輕門薩會員

Joseph父母在察覺到兒子的非凡才能後，主動聯繫英國門薩，尋求如何培育這份潛能的建議，未料門薩不僅提供協助，更直接邀請Joseph入會。要知道高智商組織門薩入會門檻極高，申請者需證明其智力水平位於全球人口前2%，通常通過嚴格的智力測驗或提供充分證據。Joseph以如此幼小的年齡達到這一標準，無疑是智力發展的奇蹟。

母親在接受《Science Alert》採訪時表示：「Joseph從小就與眾不同。我們希望這項成就（加入門薩）在他長大後能給他帶來自豪感，這是一份非常獨特的榮譽，完全歸功於他自己。」父母也坦言，儘管Joseph天資過人，未來在教育上可能面臨挑戰。現行教育體系通常更擅長幫助未達標的學生，而對於資優生，學校往往缺乏足夠的資源或靈活的課程來滿足他們的需求。

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天才兒童｜2歲神童極為罕見

據估計，真正的神童極為罕見，機率約為500萬至1000萬分之1，其智力發展是遺傳與環境因素共同作用的結果。無論Joseph在學術上領先多少，對於像他這樣的特殊兒童，社會和教育系統需要更多創新與靈活性，以確保他們的潛能得到充分發揮，能讓他在童年時期持續探索其非凡大腦的奧秘。

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