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東張西望︱16歲港女澳洲留學入住瘋狂寄宿家庭　被爆粗辱罵2小時報警求助反被遞解出境

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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《東張西望》報道一名16歲香港女生Andrea與寄宿家庭發生爭執的事件。

【東張西望/澳洲留學/寄宿家庭】有不少香港學生選擇到澳洲留學，並入住當地寄宿家庭，日前《東張西望》就報道一名16歲香港女生Andrea與寄宿家庭發生爭執的事件。Andrea錄下寄宿家庭女主人對她爆粗辱罵兩小時的音檔，並報警求助，但戲劇性的是，Andrea反被警方押送至機場遞解出境，更取消其入學及住宿確認書！

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東張西望︱16歲Andrea留學澳洲入住瘋狂寄宿家庭

16歲的Andrea今年3月在西澳洲留學，由於她就讀當地的一間公立中學，因此所入住的寄宿家庭是需要透過當局一間指定的代理AHN安排，而她最終寄居的家庭，是一名高學歷女士及其兩名子女。

入住期間Andrea因與寄宿家庭在生活習慣上發生爭執而報警求助，卻被警方及相關機構押送至機場遞解出境，並取消入學及住宿確認書！Andrea母親因而報《東張》揭發事件，據Ardrea指，在入住寄宿家庭一星期後，寄宿家庭女主人已不斷施行新規矩，包括晚上9時半後不准去洗手間、去廚房斟水、刷牙、開風扇等等，又要求Ardrea清洗廁所和地上的毛髮，令Andrea要求媽媽為自己更換寄宿家庭。

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東張西望︱刻意提出各種無理苛刻條款

Andrea媽媽懷疑寄宿家庭因不滿接收Andrea，所以刻意提出各種無理、苛刻條款設法迫走她。其中有一次，Andrea母親與女兒聯絡期間，女主人情緒失控，辱罵女兒長達兩小時，當時的言語更夾雜粗口，又大力拍枱，內容大致罵Andrea影響了她的家庭：「你的行為和習慣對其他人造成影響，你騷擾到我」、「你在我家這樣說話真夠膽」、「我問你問題，回答我」、「你的行為影響了家庭的其他成員，有沒有？」又激動爆粗：「你是最忘恩負義、粗魯、自私自利的人！」更指Andrea是精神不健康的人。

Andrea有嘗試插話解釋，語調亦見平靜，但對方卻繼續表現失控地一輪嘴大罵Andrea，於是電話另一端的Andrea媽媽只好叫女兒快點躲進房間，並鎖上房門。

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東張西望︱寄宿家庭主人失控辱罵Andrea

這時Andrea媽媽一邊將對話內容錄音，一邊尋求當地友人協助到場了解，及後友人到場並與Andrea報警求助。然而，當警員到場後，情況卻出現戲劇性反轉，Andrea竟被限時10分鐘收拾行李，並於當晚被遣返香港，在等待飛機的7個小時期間，Andrea與母親仍然盡力嘗試聯絡當地中國大使館、律師、保護兒童組織及香港入境處，但仍然求助無門，最終Andrea被遞解回港。

為了替女兒討回公道，Andrea母親於事發兩日後便放下在港所有工作，陪同女兒以ETA旅遊簽證返回西澳控訴！在尋訪20多位當地律師後，終於有一位律師願意承辦事件，向TWA披露錄音證明Andrea並沒有犯錯。經過重重的阻撓之後，Andrea最終能夠得以返回原校就讀，並轉至港人寄宿家庭。

但這個事件的衝擊，導致Andrea情緒受影響，並極之害怕當地教育局，甚至類似事件再次發生，故需要定期看心理醫生。母親強調事件仍未解決，誓言會透過法律途徑追究相關部門責任。

片段播出後，引起網民熱烈討論，有網民大讚Andrea冷靜：「聽個女仔對答都算好冷靜，好叻女，咁細個一定好驚。」、「媽媽支持你，唔係好多人好似媽媽咁有耐性同能力去追究責任，我當年簽證都係有啲問題，但佢地係『一言堂』，當時自己也太年輕，不懂處理，所以見到媽媽咁有心有力支持自己個女，覺得好感動，媽媽同Andrea都加油。」

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