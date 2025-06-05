強身健體｜醫生推薦每日起床第一件事　黃金30分鐘內必做 　研究：激活免疫細胞

【曬太陽／殺菌／免疫力】若要健康勿賴床！近日有研究指出，把握早上起床黃金30分鐘做1件事，能夠強身健體又醒腦，激活身體免疫力。台灣有醫生亦表示認同，建議打工仔可以一試！

強身健體｜曬太陽好處多

台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁發文，指出早晨曬太陽竟是增強免疫力的關鍵秘訣。他引用2025年一項發表於《Science Immunology》期刊的研究，研究顯示陽光中的藍光能直接激活人體重要免疫細胞「嗜中性球」，增加身體的殺菌能力。該項研究發現，早晨光照會刺激細胞內的「Per2」基因，促使嗜中性球產生更多活性氧，等同增加身體的免疫力。

張家銘續指，過往研究只反映「Per2」基因與生理時鐘有關，當Per2基因缺失時，即使處於陽光下，嗜中性球的活性會下降，等同身體免疫力變差。但只要補回Per2，免疫功能即可恢復正常。

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強身健體｜把握黃金30分鐘曬太陽

多數人認為提升免疫力僅需依靠飲食與運動，張家銘認為，曬太陽的效果更有效，建議把握晨光時段。他解釋，適度曬太陽是天然的免疫調節劑，但無需長時間曝曬。他建議：

起床後30分鐘內接受光照

讓陽光自然照射臉部、手臂等部位

可搭配晨間活動如窗邊閱讀、飲茶

他特別建議輪班工作者、辦公室族群及長期處於人工光源環境人士，建立這個習慣增加身體抵抗力。

強身健體｜10大獲EFSA認證免疫營養素

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁發文提醒大眾要增強免疫力，預防新冠病毒。她強調，人體免疫系統如同「天然防火牆」，而日常飲食攝取的關鍵營養素，正是構築這道防線的重要基石。根據歐洲食品安全局（EFSA）科學研究，明確認證6種維他命與4種礦物質對維持免疫系統正常運作具有關鍵作用。程涵宇整理10種關鍵營養素，且解析它們在免疫調節中的作用：

6大維他命：穩定免疫反應的主力

維他命D：可從曬太陽、蛋黃及營養強化食品中攝取。研究顯示，維他命D缺乏與免疫功能障礙、體內發炎反應有密切關聯，有機會增加感染風險。

維他命A：如蕃薯、魚類與南瓜，能保護呼吸道與腸道等第一道黏膜防線，也是調節免疫系統的重要角色。尤其肥胖者若缺乏維他命A，免疫功能可能更加失衡。

維他命C：如奇異果、番石榴與聖女番茄，具有強效抗氧化作用，能保護免疫細胞、清除自由基，提升整體防禦能力。

葉酸：可從菠菜、毛豆與珊瑚菇中攝取，參與抗體生成與白血球的分裂，是維持免疫力的重要營養來源。

維他命B6：來自雞肉、干貝等食材，有助於自然殺手細胞（NK細胞）發揮功能，協助清除遭感染的細胞。

維他命B12：如蜆、蛤與竹筴魚中，能支援免疫細胞成熟與抗體的合成。

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4大礦物質：強化免疫基礎的支柱

鋅：如牡蠣、牛肉等食物富含鋅，是抗發炎反應的關鍵元素。缺鋅會降低免疫細胞的功能，使身體防禦力打折。

鐵：存在於豬血與鵝肉中，是免疫細胞活動的重要能量來源。鐵不足會讓人體更容易遭受感染。

銅：可從海鮮、堅果中獲得，協助自然殺手細胞、巨噬細胞與中性粒細胞等免疫細胞發揮正常功能。

硒：常見於雞肉與雞蛋，具備優異抗氧化能力，並能促進抗體的產生。

強身健體｜體內營養素越多 抵抗力越強

程涵宇解釋，這些營養素雖非治療藥物，但能透過調節免疫反應、促進抗體生成及維護細胞功能，成為人體對抗病毒的重要助力。有國際研究已證實，體內維他命D、C、B12及鐵的濃度，與新冠肺炎感染風險及嚴重程度呈顯著負相關。換言之，體內的營養素的含量越多，自身免疫力更強，感染新冠病毒的機會越低。

程涵宇提醒，維持規律作息與均衡飲食是防疫的基本步，應將這些營養素融入日常飲食，均衡攝取「乾淨健康食物」，都是在為身體儲備對抗病毒的「防禦資本」。

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