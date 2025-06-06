申裕斌來港｜韓國人氣乒乓美少女申裕斌來港旅遊　到迪士尼廟街中環Cafe打卡

【乒乓球運動員 / 韓國隊 / 申裕斌】韓國乒乓球隊主力隊員申裕斌，因去年在巴黎奧運會乒乓賽上贏得混雙和團體兩面銅牌，以及她在賽場邊修息時頭頂冰袋的呆萌一幕神似水豚君，令其迅速爆火出圈，獲得大批網友關注和喜愛！

申裕斌日前到香港旅游，不僅游玩了迪士尼樂園，閒遊中環文青勝地歎咖啡，還到廟街行夜市。在申裕斌分享的遊港的帖子上，湧入大兩本港網民以英文留言歡迎她來香港旅游，當然不乏稱讚她可愛的留言。

近日，這位韓國人氣乒乓美少女申裕斌在個人IG上分享她到港遊玩的照片，從分享的照片可見她先是到迪士尼樂園，申裕斌更帶住米妮頭飾於城堡前打卡，還在紀念品店中手抱草莓熊合照，樣子十分可愛。

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申裕斌來港｜香港網民留言讚可愛

此外，在申裕斌分享的最新照片可見，於港期間她不僅閒遊了尖沙咀、到中環蘇豪區打卡了文青咖啡店，又在美輪街的樓梯前拍照。她還分享出她乘搭港鐵的影片，到油麻地廟街行夜市的照片。

申裕斌分享了照片後，大量的香港網民湧入她的社交平台留言「Welcome to Hong Kong」，以歡迎她來港旅遊，當中不乏有稱讚她可愛的留言。

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