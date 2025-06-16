恐怖情人︱剛慶祝17歲生日　TikTok百萬少女網紅遭狂迷槍殺　追求不遂狠心摧花

【TikTok網紅／槍殺／追求不遂／恐怖情人】巴基斯坦一名少女網紅在社交平台，剛上傳了慶祝17歲生日的影片，數小時後卻傳出她遭人殺害的噩耗。年僅17歲的巴基斯坦網紅莎娜‧尤薩夫（Sana Yousaf）在TikTok等社交平台擁有逾百萬粉絲，日前在家中遭一名男子持槍闖入射殺，當場身亡。警方表示，疑兇曾多次透過網絡接觸莎娜，在屢次遭拒後行兇。

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在TikTok和IG等社交平台坐擁百萬粉絲的17歲少女莎娜，經常分享美妝護膚心得及推薦美容產品。兩週前她在首都伊斯蘭堡（Islamabad）的家中遭槍殺，兇手是一名長期在網上騷擾她的22歲男子。

恐怖情人︱狂迷追求不遂狠心槍殺

遇害當天下午，她才剛上傳慶祝17歲生日，開心切生日蛋糕的影片，未料卻成為她生前最後的影像。警方調查顯示，涉案的22歲男子來自旁遮普省，是一名下水道工人的兒子。案發當日，他在莎娜家門外埋伏數小時後強行闖入，朝莎娜連開兩槍。警方形容其作案手法極其「冷血殘忍」，離去前還搶走手機並恐嚇她的姑媽。

警方大量動員調查多個地點、檢視113段閉路電視畫面，最終在旁遮普省將疑犯拘捕，並起回兇器與死者手機。警方推測兇手是因長期在網上追求莎娜未果而行兇，兇手曾多次試圖聯繫受害者，最終釀成這宗冷血謀殺。

莎娜遇害的消息傳出後令粉絲震驚，其平台最後一篇帖文是她歡慶17歲生日的影片，如今影片下方已湧入大量「為莎娜討回公道」的留言，眾多粉絲在悼念之餘，也呼籲警方一定要為她的死伸張正義。

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莎娜的父親哈桑受訪時難掩悲痛，含淚表示莎娜是家中獨女，「她一直是堅強又勇敢的孩子，我們全家人都聚在一起，為她送行。」

同場加映︱恐怖情人3大行為表現

精神科專科醫生吳燕婷曾表示伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類：

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