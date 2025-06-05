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結業潮｜日本拉麵店金田家全面撤出香港　攻港11年銅鑼灣最後分店6.30結業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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日本拉麵店金田家全面撤出香港！

【金田家結業/拉麵店】結業潮持續，不少連鎖食店都相繼倒下。日本過江龍拉麵店「金田家」宣布，全港最後一間銅鑼灣分店將於6月底結業，意味將全面撤出香港。金田家於2014年攻港，高峰期曾擁有7間分店，憑招牌豚骨拉麵深受食客歡迎。結業消息一出，不少食客都大感可惜。

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金田家結業｜銅鑼灣最後分店6.30結業

日本拉麵名店金田家今日（5日）於社交平台公布結業消息，表示由於租約期滿而進行營運調整，銅鑼灣最後一間分店將於6月30日光榮結業，「與大家暫別」。金田家在公告中感謝食客支持，又指雖然銅鑼灣店即將結業，但金田家於世界其他地區的分店將照常營業，期待為大家服務，並邀請食客在最後一個月到銅鑼灣店再嚐一次拉麵。

金田家宣布銅鑼灣分店將於6月底結業。（圖片來源：金田家）

金田家結業｜攻港11年 曾擁7間分店

金田家來自日本九州福岡，以熬製18多小時的濃郁豬骨湯底聞名，多次奪得日本拉麵大獎，曾獲日本食評網「Tabelog」評為福岡縣最佳拉麵餐廳的冠軍，是日本百名店之一。

金田家於2014年進軍香港，全盛時期曾擁有7間分店，遍佈銅鑼灣、紅磡、荃灣、將軍澳等，不過近年相繼結業，而隨著銅鑼灣將於6月底離場，意味著金田家將全面撤出香港。

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金田家
地址：登龍街34號地下
電話：2889 3355
營業時間：12:00 - 22:00

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