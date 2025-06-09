的士司機｜內地家庭來港搭的士質疑司機兜路　遭鎖車內半小時幼女幾近熱暈中暑

乘客與的士司機發生不愉快的事件屢見不鮮，然而近日竟有乘客直接被「禁錮」在車內？

有內地遊客在小紅書發帖，稱日前他們一家三口來港乘搭的士，期間質疑司機兜路，司機見理論不成，直接將車停在公路上，故意熄匙鎖門長達20至30分鐘；幼女因悶熱致呼吸急促，幾近熱暈中暑，最後報警獲救……

的士司機｜的士司機馬路截停網約車 疑騷擾遊客拍片質問：付了多少錢？

的士司機｜質疑司機兜路遭鎖車內半小時 幼女幾近暈厥

樓主以「香港惡的士司機熄火鎖門熱暈無顧小孩」為題發帖，控訴日前他們一家三口來港搭的士時的遭遇。當日乘搭的士時，他質疑司機兜路，對方「狡辯不成」便直接在高溫天氣下，將車熄匙停在公路上，更將車門上鎖長達20至30分鐘。

因當時天氣悶熱，樓主要求司機打開車窗，但對方置若罔聞，「故意關閉門窗，車內溫度迅速上升」；樓主與伴侶渾身是汗，年幼的女兒更是汗流浹背又受到驚嚇，便開始呼吸急促哭鬧不止，「（小朋友）快暈了司機也不開門」、「已經危及生命」；樓主兩度報警，最後「被警車和救護車包圍救下」。

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的士司機｜司機稱聽不懂普通話 不明乘客要求

樓主稱警察到場後，幫的士司機翻譯解釋稱，他的做法是在等警察到來，聽不懂樓主的要求才未將車門打開，樓主認為這個理由站不住腳，揶揄「這司機理由絕了，普通話聽不懂，難道英語也聽不懂？最後還要車費！」。

樓主控訴的士司機安全意識欠佳、態度惡劣，「高速路不能停車，有被追尾的可能，司機安全意識不佳；態度惡劣裝聾作啞，依仗自己是司機故意憋悶無辜大人小孩」；相信樓主認為此時沒有妥善解決，遂選擇在網絡「曝光」，「維護整治香港出租車戾氣」；文末他標記出多個賬戶，包括香港廉政公署、香港警察、旅發局等。

據樓主上傳的圖片可見，其年幼的女兒大汗淋漓，頭髮已被汗水浸濕黏在一起呈條狀，臉頰通紅。根據樓主的發帖時間及帖文描述，小編查詢了當日本港天氣，最高溫度為31.2攝氏度，最低溫度為28.2度。

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的士司機｜網民怒批司機行為惡劣

帖文引起眾怒，網民紛紛留言批評，「這麼小孩子，中暑很危險的！會死人的！」、「非法禁錮應該報警」、「司機過分，還以聽不懂原因，笑死人」、「所以uber很重要，強烈要求合法化」、「一定要投訴」、「當生命有危險車門無法開啟時，破窗是一個合法合理的決定」、「這也太惡劣了」、「慘，熱到成頭濕晒，小朋友無事嘛？」。

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