  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 李芷晴 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

升學教育

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 李芷晴 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【屈臣氏集團香港學生運動員獎/軟式曲棍球/路德會聖十架學校/62校網】為了與子女建立共同話題，不少家長選擇陪伴孩子一同成長。羅思恩受家人影響，從小便開始接觸軟式曲棍球，年僅11歲便是港隊成員，活躍於國際賽事。爸爸羅培奇也因此加入這項運動，起初僅將其視為興趣，後來為了培育子女，決定成為教練，如今更擔任中國香港軟式曲棍球總會主席。思恩對軟式曲棍球的熱愛與傑出表現，加上爸爸的陪伴，推動她積極發展這項新興運動，並因此榮獲本屆「屈臣氏集團香港學生運動員獎」。

羅思恩受家人影響，從小便開始接觸軟式曲棍球，其後爸爸也一同參與這項運動，兩人以父女檔打入軟式曲棍球界。（越玲瓏攝）

運動尖子｜香港新興運動軟式曲棍球

軟式曲棍球是香港一項新興運動，所需的裝備包括一支球桿、一個球和龍門，而規則主要有4項要注意：不可高桿，球桿不能高過腰部；不可打桿，比賽或搶球時不能打對方的桿；不可用球桿攻擊對手身體；不可衝撞身體。簡單易明的規則，最小6歲便可以開始學習。

這個運動其實很容易學，我覺得男女老少適合玩，大人也可以和小朋友一起同場去打。

點擊圖片放大
+2

軟式曲棍球｜父女檔相互陪伴成精英

簡單易學，又是新興運動，親子間可以共同參與，自然互相影響。就讀路德會聖十架學校小六的思恩，因為家人對軟式曲棍球的熱愛，也令她走進球界，從體育堂的體驗，到加入校隊，最後成為U12香港代表隊成員，一路「晉級」，盡顯她對軟式曲棍球的熱愛，「這項運動非常有意義，可以跟家人一起切磋，而且它非常容易上手」。

思恩的出色，思恩爸爸亦不容小覷，當初看到兒子在學校打球，被老師邀請加入後，便「越玩越過癮」，著迷於這項運動，「我覺得我們可以陪小朋友一起玩運動，另外是對自己的身體健康都會比較好」，後來他萌生考取教練的想法，當中的原因是希望學成之後，將相關知識教導子女，也希望在將來的比賽給予意見。與思恩一同進步的他，現在更成為中國香港軟式曲棍球總會主席，不過參與這項運動最開心的是與子女建立共同話題。

我覺得我認識了這項運動，我和他們才會有共通話題，起碼他們不會說爸爸你不認識，因為大家都是喜歡運動的運動員，溝通就會方便些。

思恩年紀輕輕已是U12港隊成員，也獲得不少獎項。（越玲瓏攝）

軟式曲棍球｜訓練場上無父女 只有教練與學生

擁有共同話題，父女關係自然更為親密，但只要踏上訓練場，兩人的關係便是「教練和學生」。思恩爸爸指，兩人在港隊訓練遇見時，會和思恩說明彼此的關係，「我通常都會叫她不要叫爸爸，我說我不是爸爸，有什麼事便去找教練」。爸爸的強調，思恩亦十分理解，因此在訓練時只會視爸爸為主席，並非家人關係。

在港隊，我跟他不像是家人關係，反而是他的一個學生，或者是用一個主席的關係去叫他。

點擊圖片放大
+3
+2

軟式曲棍球港隊成員｜學會時間管理 平衡運動與學業

除了軟式曲棍球，思恩也有參加其他課外活動，如跆拳道、唱歌、跳舞等，儘管活動繁多，但她依然能夠兼顧學業與興趣的發展，「我會爭取在假期和功課輔導時間溫習和完成功課，其餘便會專注練球」。能夠妥善地分配時間，思恩坦言是在從活動中學習規劃，這份自律也得以讓爸爸安心。

她安排好時間後都會跟我說，我也會說：「OK了，那就順利」。很多時候我都希望他們可以自由發展，不想過於干預他們的成長，慢慢地便能從中學習到。

點擊圖片放大
+6
+5

軟式曲棍球港隊成員｜軟式曲棍球普及化成共同目標

思恩在軟式曲棍球上的付出，也讓她獲得不少相關獎項，更榮獲今屆「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，她對此感到榮幸，認為這是人生旅途上的一個重要的里程碑。對於未來發展，她希望能夠像姐姐一樣，代表香港參加更多國際大賽，嬴得獎項。

另外她希望與家人一同推廣軟式曲棍球。雖然這並非易事，但年紀輕輕的思恩經常跟隨爸爸走進社區，參與推廣活動，在學校也有主動邀請同學加入，「有幾位同學看到我在學校訓練，覺得很好玩，之後我便邀請他們一起練球，最後更加入了校隊」。兩人的努力，也是為了一個共同目標——讓軟式曲棍球在香港普及化。

點擊圖片放大
+4
+3

而思恩爸爸作為主席，除了推廣運動，也期望能夠提高港隊實力，他表示今年港隊首次以中國香港的名義參加國際賽，雖然成績不理想，但受益良多，「其實是抱著一個去學習的心態，將那邊學到的東西、遇到的對手帶回來香港，並傳承給下一代，讓他們下次去外國比賽，更加清楚對手的實力」。

父女們有著共同的興趣實屬不易，能夠互相陪伴，一同發展更是難得，思恩爸爸由興趣發展成專業，其中一部分也是為了子女，這份父愛，他希望能夠延續下去。

希望我可以繼續陪他們打下去，打到我無法再打，打不了，起碼我還可以在場邊支持他們。

思恩和爸爸也希望能將軟式曲棍球在香港普及化，帶給更多人認識。（越玲瓏攝）

路德會聖十架學校

地區荃灣區
地址新界荃灣路德圍31號
創校年份1971 年
宗教基督教
類別資助
更多學校設施及聯絡方式，即上TOPSchool學校專頁睇詳情

更多相關報道：

傑出學生｜11歲單車小將患免疫系統失調　歷時3年戰勝病魔返賽場立志為港增光

金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

傑出學生｜11歲單車小將患免疫系統失調　歷時3年戰勝病魔返賽場立志為港增光
17:00 2025/06/01
傑出學生｜11歲單車小將患免疫系統失調　歷時3年戰勝病魔返賽場立志為港增光
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己
09:00 2025/05/05
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
11:00 2025/04/20
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲
09:00 2025/05/18
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲
媽媽重返職場｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步
09:00 2025/05/25
媽媽重返職場｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價
09:00 2025/06/01
全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

你可能感興趣

傑出學生｜11歲單車小將患免疫系統失調　歷時3年戰勝病魔返賽場立志為港增光
17:00 2025/06/01
傑出學生｜11歲單車小將患免疫系統失調　歷時3年戰勝病魔返賽場立志為港增光
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己
09:00 2025/05/05
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
11:00 2025/04/20
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
尖子訪問 人物專訪 路德會聖十架學校 運動員 家庭教育 爸媽心聲 子女心聲 課外活動 比賽 屈臣氏

最高瀏覽

移英家庭｜兩老陪子女移英後變沉默　港人驚見父母每日做1動作：佢哋冇晒自信
移英家庭｜兩老陪子女移英後變沉默　港人驚見父母每日做1動作：佢哋冇晒自信
急症室最長等候時間（06月09日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間04:05）
鬼口水｜內地「鬼口水」玩具驗出硼砂超標有毒　孩童誤食恐致死觸摸都出事！
鬼口水｜內地「鬼口水」玩具驗出硼砂超標有毒　孩童誤食恐致死觸摸都出事！
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾
超高齡孕媽｜58歲陳麗麗高齡求子曾自我質疑　黃澤鋒成精神支柱：兩個人一條心點都撐到尾