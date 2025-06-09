運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

【屈臣氏集團香港學生運動員獎/軟式曲棍球/路德會聖十架學校/62校網】為了與子女建立共同話題，不少家長選擇陪伴孩子一同成長。羅思恩受家人影響，從小便開始接觸軟式曲棍球，年僅11歲便是港隊成員，活躍於國際賽事。爸爸羅培奇也因此加入這項運動，起初僅將其視為興趣，後來為了培育子女，決定成為教練，如今更擔任中國香港軟式曲棍球總會主席。思恩對軟式曲棍球的熱愛與傑出表現，加上爸爸的陪伴，推動她積極發展這項新興運動，並因此榮獲本屆「屈臣氏集團香港學生運動員獎」。

▲ 羅思恩受家人影響，從小便開始接觸軟式曲棍球，其後爸爸也一同參與這項運動，兩人以父女檔打入軟式曲棍球界。（越玲瓏攝）

運動尖子｜香港新興運動軟式曲棍球

軟式曲棍球是香港一項新興運動，所需的裝備包括一支球桿、一個球和龍門，而規則主要有4項要注意：不可高桿，球桿不能高過腰部；不可打桿，比賽或搶球時不能打對方的桿；不可用球桿攻擊對手身體；不可衝撞身體。簡單易明的規則，最小6歲便可以開始學習。

這個運動其實很容易學，我覺得男女老少適合玩，大人也可以和小朋友一起同場去打。

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軟式曲棍球｜父女檔相互陪伴成精英

簡單易學，又是新興運動，親子間可以共同參與，自然互相影響。就讀路德會聖十架學校小六的思恩，因為家人對軟式曲棍球的熱愛，也令她走進球界，從體育堂的體驗，到加入校隊，最後成為U12香港代表隊成員，一路「晉級」，盡顯她對軟式曲棍球的熱愛，「這項運動非常有意義，可以跟家人一起切磋，而且它非常容易上手」。

思恩的出色，思恩爸爸亦不容小覷，當初看到兒子在學校打球，被老師邀請加入後，便「越玩越過癮」，著迷於這項運動，「我覺得我們可以陪小朋友一起玩運動，另外是對自己的身體健康都會比較好」，後來他萌生考取教練的想法，當中的原因是希望學成之後，將相關知識教導子女，也希望在將來的比賽給予意見。與思恩一同進步的他，現在更成為中國香港軟式曲棍球總會主席，不過參與這項運動最開心的是與子女建立共同話題。

我覺得我認識了這項運動，我和他們才會有共通話題，起碼他們不會說爸爸你不認識，因為大家都是喜歡運動的運動員，溝通就會方便些。

▲ 思恩年紀輕輕已是U12港隊成員，也獲得不少獎項。（越玲瓏攝）

軟式曲棍球｜訓練場上無父女 只有教練與學生

擁有共同話題，父女關係自然更為親密，但只要踏上訓練場，兩人的關係便是「教練和學生」。思恩爸爸指，兩人在港隊訓練遇見時，會和思恩說明彼此的關係，「我通常都會叫她不要叫爸爸，我說我不是爸爸，有什麼事便去找教練」。爸爸的強調，思恩亦十分理解，因此在訓練時只會視爸爸為主席，並非家人關係。

在港隊，我跟他不像是家人關係，反而是他的一個學生，或者是用一個主席的關係去叫他。

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軟式曲棍球港隊成員｜學會時間管理 平衡運動與學業

除了軟式曲棍球，思恩也有參加其他課外活動，如跆拳道、唱歌、跳舞等，儘管活動繁多，但她依然能夠兼顧學業與興趣的發展，「我會爭取在假期和功課輔導時間溫習和完成功課，其餘便會專注練球」。能夠妥善地分配時間，思恩坦言是在從活動中學習規劃，這份自律也得以讓爸爸安心。

她安排好時間後都會跟我說，我也會說：「OK了，那就順利」。很多時候我都希望他們可以自由發展，不想過於干預他們的成長，慢慢地便能從中學習到。

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軟式曲棍球港隊成員｜軟式曲棍球普及化成共同目標

思恩在軟式曲棍球上的付出，也讓她獲得不少相關獎項，更榮獲今屆「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，她對此感到榮幸，認為這是人生旅途上的一個重要的里程碑。對於未來發展，她希望能夠像姐姐一樣，代表香港參加更多國際大賽，嬴得獎項。

另外她希望與家人一同推廣軟式曲棍球。雖然這並非易事，但年紀輕輕的思恩經常跟隨爸爸走進社區，參與推廣活動，在學校也有主動邀請同學加入，「有幾位同學看到我在學校訓練，覺得很好玩，之後我便邀請他們一起練球，最後更加入了校隊」。兩人的努力，也是為了一個共同目標——讓軟式曲棍球在香港普及化。

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而思恩爸爸作為主席，除了推廣運動，也期望能夠提高港隊實力，他表示今年港隊首次以中國香港的名義參加國際賽，雖然成績不理想，但受益良多，「其實是抱著一個去學習的心態，將那邊學到的東西、遇到的對手帶回來香港，並傳承給下一代，讓他們下次去外國比賽，更加清楚對手的實力」。

父女們有著共同的興趣實屬不易，能夠互相陪伴，一同發展更是難得，思恩爸爸由興趣發展成專業，其中一部分也是為了子女，這份父愛，他希望能夠延續下去。

希望我可以繼續陪他們打下去，打到我無法再打，打不了，起碼我還可以在場邊支持他們。

▲ 思恩和爸爸也希望能將軟式曲棍球在香港普及化，帶給更多人認識。（越玲瓏攝）

【路德會聖十架學校】

地區 荃灣區 地址 新界荃灣路德圍31號 創校年份 1971 年 宗教 基督教 類別 資助 更多學校設施及聯絡方式，即上TOPSchool學校專頁睇詳情

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