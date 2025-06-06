區議會｜民青局開班教區議員應對傳媒　寧做錄音機不落荒而逃

民青局昨再為區議員開班授課，課題包括應對傳媒技巧，請來身兼港區全國政協委員的資深傳媒人盧永雄主講。據聞，他在會上提醒，就算不懂答，寧做錄音機，都不要落荒而逃；又引高官失言例子驚醒眾人。

今年一月，中大學生媒體《大學線》追訪關愛隊疑「湊數打卡」事件時，身兼關愛隊隊長的葵青區議員陳安妮轉身避走惹議。據聞，盧永雄教路，回答不要重覆記者問題中的負面用詞，不要墮入記者「陷阱」或被牽著走，要有自己的議題設定（Agenda-setting），就算不懂答，「寧願做『錄音機』，都唔好落荒而逃。」

提醒不要講一些「難聽」的真話

盧永雄又提醒，不要講一些「難聽」的真話，引官員失言例子，如坊間對垃圾徵費疑問多，環保署署長徐浩光接受報章訪問時卻話：「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚。」

引程介南例教區議員應對「擠牙膏式」報道 不要一味否認

面對「擠牙膏式」報道，盧永雄著區議員不要「一味否認」，要先了解情況。他以前立法會議員程介南作例，指程遭揭涉嫌秘密經營一間公關顧問公司，卻無向立法會申報，並洩露立法會資料、官方機密文件予客戶。程介南起初否認指控，但在報章一連三天、每天揭露出更多證據下，終承認自己有錯，當時他稱「我做錯事，但冇做壞事」。其後遭判囚18個月。

另外，據知，有區議員在會上提問，話現時區議員都很配合政府施政，但有時基層民政官員不處理問題，大嘆區議員難做，舉例指：可能只是提出修剪一棵樹，幾年都未處理，「提出（社區）問題，轉個頭被人拉入房（意即收溫馨提示）。」引起哄堂大笑。

如今選舉「不是鬧政府就有票」 不應誤入「搵人做反對派」陷阱

盧永雄則說，如今的選舉「不是鬧政府就有票」，因此不應誤入「搵人做反對派」的陷阱，而應該與傳媒打好關係，要懂得利用傳媒去傳播訊息，若用得好，可以令公務員有動力，做好件事，不要像反對派一味利用媒體「做show」。

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