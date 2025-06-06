諾如病毒︱中環中菜館爆食物中毒　8人食「生醃沙白」致上吐下瀉 4人感染諾如病毒

【食物中毒／諾如病毒／腸胃炎／中菜館／好酒好蔡】小心進食未煮熟海產！日前，有網民聲稱在中環一間中菜館參加婚宴後，出現食物中毒症狀，並確診諾如病毒。衞生署衞生防護中心已對此確認，一行8人在該餐廳用膳後約9至57小時出現上吐下瀉、其中4人糞便樣本中檢出諾如病毒；所有患者均曾食用過「生醃沙白」。

網民在社交平台小紅書發文爆料，指5月3日出席位於中環的「好酒好蔡」婚禮午宴，2日後，有10名親屬出現上吐下瀉症狀。

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8人現食物中毒病徵、4人染諾如病毒

衞生署衞生防護中心回覆查詢確認，中心在5月6日接獲醫院通報一宗懷疑食物中毒個案。根據調查，有4男4女在中環干諾道中3號「好酒好蔡」餐廳用膳約9至57小時後，出現腹痛、腹瀉、嘔吐等病徵。當中5名受影響人士已求醫，其中1人需入院；有4人的糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應。

中心指，患者都曾於涉事餐廳進食共同食物，當中包括潮州醃沙白。除此之外，潛伏期間並沒有其他共同暴露史。衞生防護中心已於同日向食物環境衞生署食物安全中心通報有關個案。

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食環署：有海產未徹底煮熟

食環署在接獲衞生防護中心通知後，即時派員到相關處所調查，發現有關處所的衞生情況大致妥當，未有發現違規事項。再經檢視食物烹調流程和衞生情況，並抽取食物和環境樣本作化驗，署方人員亦即時指示有關處所暫停供應所有涉事食物、進行徹底清潔和消毒。

最終調查顯示，事件中有海產並未徹底煮熟；而從相關處所檢取的食物和環境樣本檢測結果均屬滿意。食環署表示，已向相關處所負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

同場加映：諾如病毒傳播途徑

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或食用被諾如病毒污染而未經徹底煮熟的貝類海產品和蔬果類。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。感染可透過下列途徑傳播：

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另外，諾如病毒無疫苗預防或特效藥，僅靠支持治療，一般酒精亦無法殺滅病菌。故此，諾如病毒被稱為「已知傳染性最強的病毒之一」、「最難防控的病毒之一」，堪稱病毒界的「魔童」，傳播速度快且防控難度大，容易在群體中短時間內造成群體感染。

同場加映：預防諾如病毒7大要點

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面：

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黃軒提醒，不少人常用的殺細消毒酒精，對諾如病毒是無效的。建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡；呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

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