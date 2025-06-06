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方力申太太︱葉萱多才多藝騷書法作品　方力申直言父母渴望抱孫

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撰文： 文體藝online

發布時間： 55 分鐘前

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方力申太太葉萱多才多藝。

【方力申 / 小方 / 葉萱 / Maple】方力申（小方）在今年情人節突然宣布與葉萱（Maple）結婚，婚後生活幸福。方力申更直言感覺婚後自己處世成熟了不少，還扮呷醋透露父母偏愛Maple多過自己。

難怪小方父母錫Maple，因為小方父親方毓仁開設畫廊逾40年，小方本身也有收藏畫作的嗜好，至於Maple精通中、英、韓語等多國語言外，並具文藝氣質，她在日前在社交平台公開自己的書法作品，並寫道：「練了六篇蘭亭，自我感覺良好。」其實除書法外，葉萱小時候曾習國畫，中學讀視覺藝術，在她的社交平所見，近年畫國畫外，還畫西洋畫等，多才多藝。

方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮

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方力申太太︱小方父母恨抱孫

此外，其實Maple曾短暫當模特兒，包括分別曾與姜濤、鄧梓峰齊拍廣告。可是在2020年不幸遇上車禍斷腳骨，經休養後與朋友合作轉做YouTuber，此外更在2022年參加韓國選秀比賽並獲得「最優秀賞」。

夫妻恩愛，所以上月方力申夫婦出席《黑箱日誌》導演伊藤詩織在香港舉行的分享會時，因為現年31歲的Maple穿平底鞋及合照時用宣傳牌遮肚，加上又缺席小方的廣州演唱會，於是一度傳Maple懷孕。

不過後來小方回應否認，澄清太太沒有身孕，不過坦言父母都渴望抱孫，透露爸爸飲新抱茶時曾講明：「傳宗接代，早生貴子」，似乎現年45歲的小方也有意做爸爸。

如果方力申將來有小朋友，相信如獲小方運動基因再加Maple藝術才華，將會是個文武全才的孩子。

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