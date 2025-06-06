哈佛反擊｜哈佛入稟企圖阻美國政府禁新生入境　科大率先取錄一名哈佛轉校生

【哈佛大學/美國政府/特朗普】美國政府最新公布，禁止哈佛大學新學年的國際生入境美國，哈佛大學則在當地時間周四（5日）入稟法院，挑戰總統特朗普該項禁制令，並在訴狀中指，特朗普的做法是「非法的報復行為」。另外，香港科技大學透露，已向一名哈佛大學的轉校生發出取錄通知信。

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美國政府早前發出公告，指哈佛大學未能回應國土安全部（ Department of Homeland Security，DHS）關於外國學生涉嫌非法、暴力或威脅行為的多項信息請求，令政府未能獲取與外國學生相關的安全信息，對國家安全構成風險，因此對國際學生實行簽證限制，及禁止哈佛取錄國際生。哈佛大學就此向法庭提出訴訟，成功叫停國土安全部撤銷哈佛收錄國際生的資格。

哈佛反擊｜哈佛再入稟阻政府執禁令

美國的大學一般在每年8月底或9月初展開新一學年，美國政府就在新學年前，再次打壓哈佛，最新公布，打算禁止哈佛新的國際生入境。就政府多番對哈佛大學的阻撓，哈佛大學再次入稟法院，挑戰總統特朗普該項禁制令，稱美國政府的行動，是為繞過此前法院的命令，並質疑特朗普採取行動的法律依據，是一項允許美國總統阻止，被認為有損國家利益的「一類外國人」進入美國的聯邦法律。

哈佛大學直指，美國總統的行為並非旨在保護「美國的利益」，而是為了尋求對哈佛的報復。哈佛表示，今次新的訴狀會要求上月處理哈佛收錄國際生資格的同一位法官，跟進阻止特朗普的最新行動，得讓新生可入境上學。

▲ 哈佛大學入稟法院，挑戰總統特朗普禁制該校新的國際生入境。（iStock圖片）

哈佛反擊｜本港科大取錄一名哈佛轉校生

就哈佛大學上月22日被禁收取國際生，香港科技大學即時提出該校學生可無條件轉校，科大最新透露，已收到數十宗準備前往哈佛升學，或正在當地就學的學生查詢，並已向其中一人發出取錄通知信。

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