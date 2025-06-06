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新大富豪夜總會｜新大富豪夜總會6.14開幕 「踩過界」加入親子市場可辦小朋友生日會

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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新大富豪夜總會6.14開幕邀蒼井空剪綵，多功能娛樂場可舉辦婚宴及小朋友生日會。

【大富豪夜總會/大富豪BIG BOSS GENERATION/蒼井空/親子好去處】尖東傳奇夜場「大富豪」將於6月14日以全新面貌「大富豪BIG BOSS GENERATION」重磅回歸，告別昔日日式夜總會模式，轉型為多功能娛樂場所，並邀請前日本AV女優蒼井空出席開幕剪綵。新大富豪不僅日夜營業，還以「男女老少皆宜」為賣點，甚至歡迎家長為小朋友舉辦生日會，徹底顛覆過往「紙醉金迷」的形象。

尖東傳奇夜場「大富豪」。

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大富豪夜總會重開｜轉型多功能娛樂場所  日夜都繽紛

象徵香港昔日「紙醉金迷」夜生活的尖東大富豪夜總會，即將以「新大富豪BIG BOSS GENERATION」之姿重返大眾視野，並邀得前日本AV女優蒼井空於6月14日擔任剪綵嘉賓。告別昔日日式夜總會模式，將全面革新為「多功能娛樂場所」，迎合現代消費趨勢。

新大富豪不再延續昔日日式夜總會的營運模式，特別是不設女公關服務，徹底「從良」轉型為多功能娛樂場所。行政總裁兼股東李健民表示，店內面積逾6萬平方呎，採用銀灰色調配合霓虹燈光，營造出科技感十足的現代氛圍，與昔日金碧輝煌的風格截然不同，但仍保留經典元素，如大廳前重新擺放的金色勞斯萊斯老爺車，承載歷史記憶。

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大富豪夜總會重開｜打造旅遊新地標

新大富豪行政總裁暨股東李健民接受傳媒訪問時表示，舊大富豪全盛時期有1200名女公關駐場，但新店將全面摒棄公關服務，以「包租公」模式經營，提供娛樂場地、設施及餐飲，顧客可按合法用途靈活使用空間。他強調，新大富豪響應政府「日夜都繽紛」政策，目標是成為旅遊景點，重塑尖東「不夜城」的輝煌景象。

新店佔地逾6萬平方呎，設計上棄用昔日金碧輝煌風格，改以銀、灰色調搭配霓虹燈，營造現代科技感，但保留經典元素，如大廳前的金色勞斯萊斯老爺車，勾起昔日回憶。

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大富豪夜總會重開｜多元設施滿足各年齡層需求

新大富豪可舉辦小朋友生日會。（iStock 圖片）

新大富豪設有近萬平方呎的中央舞台大廳，可包場用於表演、新品發布、會議或婚宴（可容納30圍酒席）。非包場時段以酒吧模式運營，入場費300元含兩杯飲品。場內另設49間包房，適合舉辦生日會等私人活動，親子派對亦無問題。此外，場內配備大型廚房及咖啡廳提供餐飲，專賣二手名牌的「米蘭站」也將進駐，未來還將增設紅酒吧、雪茄吧及江酒專區，豐富消費選擇。

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大富豪夜總會重開｜數位創新與會員制

李健民強調，新大富豪以「包租公」心態經營，僅提供娛樂場地、設施及餐飲，顧客可根據自身需求合法使用空間。公司同步推出元宇宙虛擬店，讓客戶在線上平台交友、聯誼及購物，並實行會員制，會員可購買基於Solana網絡的「The Boss Token（TBT）」代幣，於實體店及網上平台消費。

關於股東背景，李健民透露新大富豪背後有內地投資者擔任大股東，另有數名港人股東，總投資額逾八位數。由於與舊大富豪創辦人兼業主羅焯相識，故能以低於市價租金租下舊址，但羅焯並非新大富豪股東。

大富豪夜總會重開｜帶旺尖東  重現不夜城

新大富豪的重開寄望帶旺尖東區，重現昔日「尖東不夜城」繁華景象。李健民希望透過多功能娛樂場地和全天候營業，配合政府推動的夜經濟政策，吸引更多本地及海外旅客，特別是高端郵輪旅客，為尖東注入新活力，重現昔日歌舞昇平的盛況。

點擊下圖即睇百日宴籌備指南︰

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