艾威太太病逝｜病情惡化等不及換肝病逝　艾威公布亡妻告別安排

【艾威/ 陳美玲／Lisa／告別式/ 出殯】艾威（原名徐威信）太太陳美玲（Lisa） 上月因肝病惡化病逝，終年61歲。艾威周四（5日）在網上公布亡妻的後事安排，透露將於月中在紅磡設靈，同日出殯及舉行火葬禮。

艾威太太病逝｜亡妻以無宗教方式設靈

艾威周四（5日）在Facebook、Instagram等社交平台上載亡妻的告別安排細節，表示「我的Lisa要跟大家告別了。」根據公布內容，艾威及家人將於6月15日（星期日）上午11時至下午2時在紅磡世界殯儀館地下景行堂，以無宗教方式為太太Lisa設靈，並備註「所有儀式將於同一天內進行及完成」

而同日下午1時將會進行追思儀式並隨即出殯，靈柩奉移至和合石火葬場舉行火葬禮。火葬禮後，下午4時會於灣仔敬備素食慰問宴。

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艾威太太病逝｜陳美玲上月病情惡化病逝

據悉，艾威太太Lisa數月前健康突然惡化，出現黃疸、水腫等症狀，需留醫排期輪候換肝。艾威於4月透露太太肝臟長大壓實膽管，有惡化傾向，治療方面已沒太大幫助，其主診醫生建議要盡快在3個月內換肝，否則可能會有生命危險。隨後，他在5月10日在社交平台發文，表示太太當時情况危急，因家人體檢不及格，期望有熱心人士捐贈活體肝，成功獲得10多名血型脗合的熱心人回應。然而，Lisa不幸因細菌感染加上腹腔積水嚴重而被送入深切治療部，最終未能進行移植手術。

5月18日下午1時許，有消息指傳出Lisa病逝，終年61歲，艾威翌日在社交平台發長文悼念亡妻，上載緊握太太Lisa的手的最後合照，陪伴太太最後一程。

文中寫道：「美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息」，敘述兩口子平日相處的甜蜜時光，日子平淡但當中有彼此相伴。當中一些生活瑣事和家中每個角落，都記錄著兩人一起生活的痕跡與回憶：

艾威太太病逝｜周潤發曾現身病房打氣 艾威為病妻走遍半個香港買粥

Lisa離世前數天曾傳出病危消息，有指其求生意志下降，艾威想盡方法希望令太太重拾鬥志，周潤發甚至在病房驚喜現身為她打氣。惟最終仍不敵病魔離世，。而Lisa臨終前已開始思緒混亂，亦未說話交帶甚麼，艾威承諾會振作，願太太能夠與早年離世的愛犬相聚。

愛妻為病所困，艾威一直樂觀面對，甚至在網上查詢肝病病人該吃甚麼，不惜走遍半個香港到鰂魚涌為她買白果粥。他更在愛妻病重的日子，每日上載相片打氣。

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艾威太太病逝｜曾為太太醫病花光積蓄

艾威與Lisa於2002年結婚，夫妻情重。據悉，Lisa曾經歷3次大手術，其中一次切除14磅子宮巨瘤；她身體一直多病，患有家族性遺傳多囊肝及多囊腎，艾威多年來更不惜花百萬元耗盡積蓄救妻。而兩人亦曾出現婚姻危機，2020年艾威突宣布跟太太結束18年婚姻，因體弱多病的妻子經常通宵打麻將，罔顧自己健康而提出離婚。兩年後，二人參加內地綜藝節目《再見愛人2》，透過節目重新認識對方，逐步解開心結，破鏡重圓復合。

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同場加映｜肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

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