  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

艾威太太病逝｜病情惡化等不及換肝病逝　艾威公布亡妻告別安排

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

艾威太太陳美玲（Lisa）上月病逝，艾威周四（5日）公布亡妻告別安排。

【艾威/ 陳美玲／Lisa／告別式/ 出殯】艾威（原名徐威信）太太陳美玲（Lisa） 上月因肝病惡化病逝，終年61歲。艾威周四（5日）在網上公布亡妻的後事安排，透露將於月中在紅磡設靈，同日出殯及舉行火葬禮。

艾威太太病逝｜亡妻以無宗教方式設靈

艾威周四（5日）在Facebook、Instagram等社交平台上載亡妻的告別安排細節，表示「我的Lisa要跟大家告別了。」根據公布內容，艾威及家人將於6月15日（星期日）上午11時至下午2時在紅磡世界殯儀館地下景行堂，以無宗教方式為太太Lisa設靈，並備註「所有儀式將於同一天內進行及完成」

而同日下午1時將會進行追思儀式並隨即出殯，靈柩奉移至和合石火葬場舉行火葬禮。火葬禮後，下午4時會於灣仔敬備素食慰問宴。

點擊圖片放大
+3
+2

艾威太太病逝｜陳美玲上月病情惡化病逝

據悉，艾威太太Lisa數月前健康突然惡化，出現黃疸、水腫等症狀，需留醫排期輪候換肝。艾威於4月透露太太肝臟長大壓實膽管，有惡化傾向，治療方面已沒太大幫助，其主診醫生建議要盡快在3個月內換肝，否則可能會有生命危險。隨後，他在5月10日在社交平台發文，表示太太當時情况危急，因家人體檢不及格，期望有熱心人士捐贈活體肝，成功獲得10多名血型脗合的熱心人回應。然而，Lisa不幸因細菌感染加上腹腔積水嚴重而被送入深切治療部，最終未能進行移植手術。

5月18日下午1時許，有消息指傳出Lisa病逝，終年61歲，艾威翌日在社交平台發長文悼念亡妻，上載緊握太太Lisa的手的最後合照，陪伴太太最後一程。

文中寫道：「美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息」，敘述兩口子平日相處的甜蜜時光，日子平淡但當中有彼此相伴。當中一些生活瑣事和家中每個角落，都記錄著兩人一起生活的痕跡與回憶：

艾威太太病逝｜周潤發曾現身病房打氣　艾威為病妻走遍半個香港買粥

Lisa離世前數天曾傳出病危消息，有指其求生意志下降，艾威想盡方法希望令太太重拾鬥志，周潤發甚至在病房驚喜現身為她打氣。惟最終仍不敵病魔離世，。而Lisa臨終前已開始思緒混亂，亦未說話交帶甚麼，艾威承諾會振作，願太太能夠與早年離世的愛犬相聚。

愛妻為病所困，艾威一直樂觀面對，甚至在網上查詢肝病病人該吃甚麼，不惜走遍半個香港到鰂魚涌為她買白果粥。他更在愛妻病重的日子，每日上載相片打氣。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

艾威太太病逝｜曾為太太醫病花光積蓄

艾威與Lisa於2002年結婚，夫妻情重。據悉，Lisa曾經歷3次大手術，其中一次切除14磅子宮巨瘤；她身體一直多病，患有家族性遺傳多囊肝及多囊腎，艾威多年來更不惜花百萬元耗盡積蓄救妻。而兩人亦曾出現婚姻危機，2020年艾威突宣布跟太太結束18年婚姻，因體弱多病的妻子經常通宵打麻將，罔顧自己健康而提出離婚。兩年後，二人參加內地綜藝節目《再見愛人2》，透過節目重新認識對方，逐步解開心結，破鏡重圓復合。

點擊圖片放大
+9
+8

同場加映｜肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章：

肝病警號｜被稱為「沉默的器官」　醫揭4大肝臟過勞警號可演變成肝癌

肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】

肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝　病逝終年61歲　艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在
10:22 2025/05/19
艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝　病逝終年61歲　艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在
求肝續命 ｜艾威太太突細菌感染留ICU　神智不清求生意志下降　感激周潤發親身探望打氣
18:02 2025/05/15
求肝續命 ｜艾威太太突細菌感染留ICU　神智不清求生意志下降　感激周潤發親身探望打氣
艾威老婆換肝｜曾為太太醫病花光積蓄　艾威驚爆老婆肝病復發　預支50萬為妻換肝一度哽咽
18:09 2025/04/07
艾威老婆換肝｜曾為太太醫病花光積蓄　艾威驚爆老婆肝病復發　預支50萬為妻換肝一度哽咽

你可能感興趣

艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝　病逝終年61歲　艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在
10:22 2025/05/19
艾威太太病逝｜艾威太太病情惡化等不及換肝　病逝終年61歲　艾威發長文悼愛妻：你的善良溫柔一直都在
求肝續命 ｜艾威太太突細菌感染留ICU　神智不清求生意志下降　感激周潤發親身探望打氣
18:02 2025/05/15
求肝續命 ｜艾威太太突細菌感染留ICU　神智不清求生意志下降　感激周潤發親身探望打氣
艾威老婆換肝｜曾為太太醫病花光積蓄　艾威驚爆老婆肝病復發　預支50萬為妻換肝一度哽咽
18:09 2025/04/07
艾威老婆換肝｜曾為太太醫病花光積蓄　艾威驚爆老婆肝病復發　預支50萬為妻換肝一度哽咽
健康問題 艾威 黃疸 水腫 夫妻之道 健康養生 網絡熱話

最高瀏覽

凍齡女神｜40歲Cookies餅碎赴英讀碩士　曾任德勤高級審計員超凍齡外貌+背景曝光
凍齡女神｜40歲Cookies餅碎赴英讀碩士　曾任德勤高級審計員超凍齡外貌+背景曝光
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】
公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】
小一派位2025｜鄭嘉穎安排6歲大仔母校升小一　為學好中文做華仁仔：不懂寫中文怎做中國人
小一派位2025｜鄭嘉穎安排6歲大仔母校升小一　為學好中文做華仁仔：不懂寫中文怎做中國人
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復