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偷錢女乘客｜名牌手袋女乘客搭的士順手牽羊　等司機找續秒出手偷走$50

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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名牌手袋女乘客搭的士順手牽羊，等司機找續秒出手偷走50元紙鈔。

搭的士一手偷拿已支付的車資一手拿找續？近日，有的士司機在Faceook「的士司機資訊網Taxi」群組發帖，指日前接載客人時，對方乘其不備偷走其身旁的50元紙鈔，而後若無其事接過司機找續的20元離去；更有網民認出該乘客的包袋價值不菲，對其行為更加驚訝。

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偷錢女乘客｜趁司機找續偷拿置物箱上$50紙鈔

樓主表示，事發時「一時大意換打印紙，唔記得收起啲錢，俾呢個阿嬸偷咗」。影片可見，6月1日下午6時30分許，的士已行駛至目的地，該名戴手套的女乘客正在等待司機列印收據；但不巧但是打印紙恰好用完，司機便順手將收到的50元車資放在身旁的置物箱上，便開始更換打印紙。

其間該名女乘客將車門打開又關上，的士向前移動至行人路；再次停車後，司機便開始計算找續；而就在這時，女乘客以「迅雷不及掩耳之勢」將置物箱上的50元紙鈔取走放入手袋中；再裝作若無其事接過司機的找續及收據，淡定離開。

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偷錢女乘客｜用昂貴名牌手袋偷錢　網民：咁貪心

樓主事後發現錢被偷後，氣憤表示「我係找咗20蚊畀佢，佢就偷埋佢嗰50蚊急急放入手袋，正乞兒車錢都偷」，無奈慨嘆稱「辛苦錢都偷」；還有網民還認出了片中女子用的是價格昂貴的名牌手袋。

此事引起熱議，網民紛紛斥責女乘客行為，「你顧住搞換纸，佢有心攞返㗎喎，驟眼睇幾草嘢啫，咁都要偷返」、「條友真夠薑」、「順手到」、「真係乜人都有」、「最離譜50蚊都偷啊」、「斯文敗類仲攞Hermès」、「用Kelly bag喎」、「咁貪心」、「阿嬸有戴手套，即有預謀」、「師兄下次小心啲呀」、「已經無生意仲碰到啲X人」。

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