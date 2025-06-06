飛機安全丨185人廉航客機遇強烈氣流　有人被拋上天花板空姐嚇哭乘客：以為飛機要解體

【廉航/瑞安航空/緊急降落】九霄驚魂！歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)一航班從德國柏林飛往意大利米蘭之時，於高空中突遇上強烈氣流，機上至少9人受傷。據了解，有乘客更被「被拋上天花板」，有空姐嚇到當場落淚，航班最終需緊急降落德國梅明根(Memmingen)機場。

綜合外媒報道，瑞安航空(Ryanair)一架載有179名乘客及6名機組人員的航班，於飛行期間突遇惡劣天氣，而且被氣流襲擊。有乘客指當時機艙內情況一片混亂，有人來不及反應；有人因未扣好安全帶被拋上機艙天花板；有母親帶小朋友如廁時摔倒；亦有空姐被嚇到不知所措，當場流淚。一名乘客更猶有餘悸表示︰

我從沒這麼害怕過，那一刻真的以為飛機會解體！

航班最終需緊急降落德國梅明根(Memmingen)機場，停機坪上有大批救護車及消防車守候，最少3名傷者需送院治療，其餘輕傷者在機場接受包紮。瑞安航空其後安排其他航班以及陸運接駁，疏散滯留乘客，並就事件向有關乘客致歉。

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事發當晚，德國南部亦遭暴風雨來襲，多間民居受破壞，屋頂被掀翻。瑞安航空已預告往返德國航班可能因極端天氣延誤。航空專家提醒，氣候變化會導致亂流增加，呼籲旅客在飛行期間全程繫妥安全帶。

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