蛇蠍心腸︱17歲少女妒忌閨蜜太靚樣起殺心送「毒蛋糕」　冷血旁觀死亡全程：只想她受點教訓

【謀殺／毒蛋糕／冷血閨蜜／心臟驟停／中毒身亡】蛇蠍心腸！近日，巴西發生一宗驚人謀殺案：一名17歲少女因妒忌同齡閨蜜長得漂亮、受歡迎，竟起殺心送對方「毒蛋糕」，更冷血旁觀閨蜜吃下蛋糕後痛苦掙扎，最終身亡。

綜合外媒報道，5月31日，巴西聖保羅州發生一宗未成年謀殺案，17歲少女內維斯（Ana Luiza de Oliveira Neves）吃下同齡閨密送的「毒蛋糕」後心臟驟停身亡；而對方痛下殺手的原因竟是因妒忌內維斯太漂亮和受人歡迎。

根據調查，內維斯的冷血閨密涉嫌在蛋糕投毒後，透過外賣員轉交到內維斯手中，甚至還送她手寫卡寫道：「送給我見過最美的女孩。」然而，內維斯吃下蛋糕後，立即產生噁心不適反應，送醫後被診斷為食物中毒，當下完成治療就返家休養。結果，內維斯至隔日身體迅速惡化，在送醫前已因心臟驟停身亡。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

閨蜜冷血旁觀死亡全程

警方調查後，在蛋糕中驗出砷化物，循線追查到投毒的閨密並將其帶回警局訊問。閨密對罪行直認不諱，更表示犯罪原因是妒忌內維斯太漂亮又受人歡迎。她還供稱，在目睹內維斯吃下蛋糕後，痛苦掙扎了一段時間，她才呼叫其父母一同將內維斯送醫；但她原本只是想讓內維斯身體不適「受點教訓」，沒想到竟致其死亡。

最新影片：

非第一次因妒忌投毒

警方繼續調查發現，這名冷血閨密並非第一次實施投毒犯罪。她此前也曾對另一名女性下毒，原因是她的男友喜歡上對方；所幸當時受害女子並未因此身亡。警方也有理由懷疑，這名閨密是有計畫地要讓內維斯置於死地，「內維斯吃下蛋糕後痛苦掙扎，但她視若無睹，隔天還裝作無辜的樣子安慰內維斯的父母」。

不過，依照巴西《兒童與青少年法》，未滿18歲犯罪不負刑事責任；而此案涉案閨密年僅17歲。目前，警方先將其收押，若後續被裁定謀殺罪行成立，將被轉至青少年矯正機構接受教育措施，直到21歲成年為止。對此，內維斯的朋友和家人要求伸張正義，並採取措施防止類似的悲劇再次發生。

同場加映：恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5