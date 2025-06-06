奇洛李維斯結婚︱拖女友出席《芭蕾殺姬》首映戴婚戒疑低調結婚　男神奇洛歷盡人生悲傷看淡名利

【殺神John Wick / 芭蕾殺姬 / 奇洛李維斯】荷里活片《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina）日前在洛杉磯舉行的首映禮，導演連韋斯曼（Len Wiseman）率領眾演員奇洛李維斯（Keanu Reeves）、安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）等出席。

現年60歲的男神奇洛李維斯拖著藝術家女友Alexandra Grant同現身紅地氈，而女方左手無名指戴上鑽戒，在場上不少記者問奇洛李維斯：「她是否是你妻子？」兩人只是相視而笑，並沒有回答問題。

芭蕾殺姬︱靚佬湯女友安娜迪艾瑪絲接棒做打女 由古巴闖入荷李活激戰殺神John Wick

▲ 奇洛李維斯出席《殺神John Wick之芭蕾殺姬》洛杉磯首映禮。

奇洛李維斯結婚︱Alexandra Grant拒染髮

奇洛李維斯與藝術家Alexandra Grant於2009年在晚宴上相識，女方更曾為奇洛的著作畫插圖。後來兩人低調拍拖，到2019年才終於首次以情侶身份齊活動。

Alexandra Grant其實比奇洛李維斯年輕9年，不過因為她一頭白髮，令女方自二人戀情曝光後，不時被外間取笑外表比奇洛李維斯更老。



這對情侶早於2009年因創作而結識，女方曾為奇洛的著作畫上插圖。後來兩人低調擦出愛火花，到2019年，兩人終於首次以情侶身份踏上紅地氈，接受外界的祝福。

後來Alexandra Grant在個人IG上分享一篇《Newsweek》報道，內容為關於一項美國研究指女性定期使用永久染髮劑，罹患乳癌風險增加9%。她指，對該則新聞的數字感到震驚，並分享自己在20歲多歲已開始有白頭髮，當時她也經常染髮，直至某日發現不能再忍受染髮的毒性。

所以她在30歲起決定不再染髮，認為不同年齡的女士都有權力選擇自己的外貌。

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奇洛李維斯結婚︱曾患過讀寫障礙

事實相信早已看透人生的奇洛李維斯也不是一個只著重外表那麼膚淺的人。

眾所同知他過往有讓人心碎的經歷，奇洛成長於破碎家庭，父親長期沈溺毒品及酗酒，導致父母離異。母親帶著年幼的奇洛及剛出生妹妹，四處飄泊為家輾轉住過澳洲、紐約，最後才在多倫多定居下來，而奇洛自此沒有見過生父一面。

他曾透露童年曾患過讀寫障礙不斷轉校，故此從小時候喜歡看電影，因為可以逃避現實，於是15歲後他開始接觸演戲，從此改變一生。

▲ 奇洛李維斯經歷生離死別，早看淡名利。

奇洛李維斯結婚︱美好心靈比金錢更重要

可是於1998年與女星Jennifer Syme交往，但兩人的女兒不幸夭折，而他們經歷短暫分手又復合，可是在2001年Jennifer Syme卻因車禍喪命，葬禮上奇洛李維斯為女友扶靈，奇洛並把Jennifer Syme並葬於女兒墓旁。

另外，奇洛在23歲時，他最要好的朋友里華馮力士（River Phoenix）因濫藥而失去生命。另外，奇洛同為演員的胞妹Kim Reeves在1999年不幸患上白血病，與妹妹關係緊密的奇洛李維斯陪她對抗逆境，成功打敗病魔。過後，奇洛李維斯決定將《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）的7成片酬捐到白血病機構，幫助有需要的病人。

奇洛自此看透名利，選擇過淡泊人生，平時生活愛坐公車、吃平民食物，他常默默捐助慈善機構及兒童醫院，又被傳媒拍到分食物給流浪漢，或對萍水相逢的人伸出援手。

外間常以為奇洛是個憂鬱悲傷的人，不過奇洛亦曾在訪問講過，世人對他最大誤解就是以為他是悲傷的人，事實他只是普通人，有著一般人的喜怒哀樂。他在2018年與Alexandra Grant合作出書《影子》，傳遞重要的信息：「美好心靈比起金錢更重要。」

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