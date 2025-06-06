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豪門闊太｜百億新抱婚後1年半肚皮無聲氣　現身「求子聖地」近期衣著孕味濃

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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百億新抱婚後1年半肚皮無聲氣，現身「求子聖地」近期衣著孕味濃。

31歲的吳千語（Karena）曾與林峯拍拖5年，分手後戀上「百億富三代」施伯雄（Brian），並於2023年12月結婚，草根出身的她榮升豪門百億新抱。不過婚後一年半，吳千語肚皮一直「無聲氣」，日前她現身「求子聖地」普陀山，近期又屢被網民偶遇，身穿寬鬆衣服孕味濃，莫非好事近？

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吳千語｜現身求子聖地普陀山被捕獲

吳千語與施伯雄結婚一年半以來屢傳懷孕，但一直未有好消息，近日她於內地社交平台小紅書分享出遊照片，可見她與幾位好友前往浙江普陀山。有網民亦留言表示，在普陀山偶遇吳千語，大讚「本人超級美」。另外，不少網民指出普陀山「求子很靈」，猜測吳千語到當地是為了求子，並祝她「早生貴子」。

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吳千語｜上圍豐滿腹部微隆孕味濃

吳千語日前在中環被女網民野生捕獲，並親民跟對方合照。相中可見，身材一向纖細的她穿上貼身白Tee，外披啡色麂皮短版外套，下身穿鬆身牛仔褲，腳踏平底鞋，看起來休閒時尚，但就戴上口罩遮掩美貌，網民都指她精神飽滿，但上圍明顯較以往豐滿，而且腹部微隆，散發濃厚孕味，因此紛紛留言問她是否懷了「千語BB」。

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吳千語｜草根出身 傳母親教女躋身上流

吳千語近年活躍於小紅書，不時分享美妝穿搭心得，深受內地網民喜愛，更被捧為「港女典範」。吳千語草根出身卻不斷俘虜城中筍盤，最後成功嫁入豪門躍升為「百億新抱」，故事亦被網民大讚勵志。

吳千語出道以來家庭背景都十分神秘，有指她在浙江出生，自小在沙田沙角邨長大，就讀沙田崇真中學，但會考成績差，中五畢業後報讀香港大學專業進修學院（HKU Space）副學士先修課程，但仍未完成學位便輟學。

舊愛林峯曾公開對千語BB發表過「七愛宣言」。（網上圖片）

外界一直有傳吳千語的父親是燒臘檔東主以斬叉燒維生，母親則是家庭主婦，但母親盼望女兒入豪門，從小教導女兒要躋身上流社會，因此吳千語自16歲出道以來，已經常與富二代蒲夜店。對於以上說法，吳千語從未正面回應。不過她過往的3位舊愛都有顯赫的家庭背景，包括1985年港姐冠軍王愛倫的細仔林建龍（Derek Lim）、已故富商林建名細仔林孝信，以及最為人熟悉的林峯。有指家底雄厚的林峯讓她任碌信用卡，更送過千萬豪宅給她。

吳千語｜拍拖初時不被施伯雄家人認可

吳千語老公施伯雄是百億富三代，在香港土生土長的他，畢業於美國喬治華盛頓大學，修讀國際關係和經濟並取得文學士學位，畢業後回港工作。施伯雄主要經營數碼業務，包括2015年任職剛登陸香港的Deliveroo銷售主管，負責Deliveroo香港工程及推動商業合作，短短2年公司的業績迅速增長。施伯雄又擔任買賣app「旋轉拍賣」的香港區總經理，負責制定整體商業策略，遺傳了父親的生意頭腦。

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吳千語和施伯雄曾參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，施伯雄在節目中表示，最初與千語拍拖時不被家人認可：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的那個封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。」

吳千語亦曾在節目中談及生育問題，表明自己「恐育」（恐懼生育），因為怕改變現有的生活狀態，一旦有了小朋友，所有生活方式都會改變，她說：「我有一點點恐育，不恐婚。我們倆其實結不結，我們的生活沒有太大的改變，都是兩個人，然後我們挺習慣兩個人生活的。」

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