醫療事故｜女模特兒長期失眠求醫　打「牛奶針」當場昏迷入ICU　真正身分曝光【附醫生拆解麻醉風險】

【醫療事故/抽脂教父/車模界林志玲/失眠/醫美】台灣有「抽脂教父」之稱的整形名醫吳紹琥，上月為一名30歲女子施打俗稱「牛奶針」的麻醉點滴後，突然失去呼吸心跳，經搶救後雖恢復生命跡象，但仍然昏迷至今在ICU留醫。據消息指，該名女子真實身份曝光，居然是「她」！

綜合台媒報道，台北一名約30歲的蔡姓女子因為失眠問題，在今年5月25日在因有睡眠困擾，在親友推薦下到涉事的「法瑞診所」求醫，當時的主診醫生亦是診所院長吳紹琥幫她注射俗稱「牛奶針」的麻醉針後，女子突然昏迷失去呼吸心跳，送院搶救後送進ICU留醫，事發至今已昏迷12日。

醫療事故｜身分曝光 有「車模界林志玲」之稱

據悉，該名蔡姓女子為小有名氣的模特兒蔡語芯（泡泡），擁有甜美外貌與修長身材，在業界有「車模界林志玲」之稱。事發當日，蔡女因睡眠問題前往吳紹琥醫生的「法瑞診所」接受舒眠電波療程，未料注射含助眠成分的點滴後陷進昏迷。

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醫療事故｜名醫有前科 曾涉走私、違棄醫療廢棄物

整容名義吳紹琥原來早有前科，他過去曾因涉嫌走私胎盤素遭調查，更被爆出為節省清運費用，竟將使用過的針頭棄置於捷運忠孝復興站垃圾桶。這次又因注射「牛奶針」導致病人昏迷，醫療品質引發質疑。事後，吳紹琥涉犯《醫療法》、《刑法》過失重傷害罪等罪已被捕。

醫療事故｜牛奶針屬第四級毒品

本港麻醉科專科醫生凌偉業曾接受記者訪問指，劉亞仁所應用的異丙酚（Propofol）是現代麻醉醫學其中一隻會經常使用的藥物，主要用作麻醉和鎮靜用途，當中包括為病人進行監察麻醉 、全身麻醉，也會為深切治療部病情嚴重的病人注射，減輕他們痛苦。由於Propofol某程度上可以把過往的麻醉方法、效果等整合，應用範圍大增，加上生效及散藥速度快，因此被視為近代最有用的麻醉藥之一。

一般進行麻醉時注射劑量必須由麻醉科專科醫生度身制訂 ，並不是固定的分量，會根據手術情況及病人身體狀況隨時調校。作為一隻液體的藥物，Propofol因為藥物性質關係需要大量油分作為乳化劑用於液體儲存，因此必須透過靜脈注射方式注入體內，加上外觀呈奶白色，故又俗稱「牛奶針」。

凌偉業醫生介紹指，透過麻醉劑麻醉身體一般可分為5個階段，病人或會出現以下情況：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 1. 輕量放鬆 2. 或呈興奮、亢奮狀態、甚至短暫失控的狀態 3. 輕量抑壓，達輕微如安眠藥以及鎮靜劑效果 4. 達中至深層麻醉效果，呼吸、心跳等機能開始受影響 5. 已達全身麻醉效果，呼吸、心跳減慢，病人需插呼吸管，協助生命支援等

麻醉藥｜濫用恐減慢心跳呼吸 米高積遜因此致死

據劉亞仁兩年間先後注射了181次、共9.6公升的劑量，凌偉業醫生估計他或想透過Propofol達到第2至第4階段的效果。他直言，劉亞仁的注射劑量其實十分高，粗略計算每次注射分量約為530mg。如以一次腸胃鏡檢查的監測麻醉分量計算（200mg-300mg），他每次的注射分量已經比一次腸胃鏡檢查為多。

劉亞仁能夠接受這種劑量的Propofol，凌醫生估計這意味著他很大機會是已經把Propofol「用到醇晒」 （藥理上稱為drug tolerance ) ，甚至乎不排除已經成癮，而另一個可能性每次注射的時間亦相當持久。除Propofol外，報道亦提及劉亞仁曾服用咪達唑侖、瑞馬唑侖、氯胺酮（K仔）等藥物，凌醫生指出這些都是常見的濫用藥物。

在Propofol副作用方面，凌偉業醫生指隨著注入體內的劑量越高，心跳、呼吸等均會逐漸減慢，會失去氣管保護功能，有機會誘發心臟衰竭及吸入性肺炎等。事實上，樂壇巨星米高積遜早年就因濫用Propofol而導致離世。

麻醉藥｜本港僅限兩專科醫生使用

由於Propofol具有成癮的傾向，凌偉業醫生表示世界各地均有個別醫護人員用作濫藥、自殺用途，加上米高積遜濫用Propofol死亡一事，因此醫學界一般規定醫生在每次使用Propofol時，都須呈報使用分量及狀況，亦有一些國家以及醫院需要把Propofol「鎖入櫃」。

至於香港的應用情況，凌偉業醫生指，Propofol在本港無法自行購買，必須經由接受過麻醉科專科訓練的醫生及深切治療專科訓練的醫生使用，沒有受過相關專科訓練的醫生暫不被建議使用。

凌偉業醫生指，香港近年也斷斷續續出現了幾個懷疑非正式使用個案，在沒有註冊的醫院及診所裏 ，被沒有相關專業訓練的醫生和護士使用了Propofol ，導致了災難性的後果，甚至乎失去性命 ，發生不少悲劇。所以若果需要使用這類麻醉藥的話，必須向相關專科麻醉科醫生或相關正式註冊的醫療機構等，尋求專業的了解和使用。

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