日本地震｜地震預言倒數1個月！日國家旅遊局咁回應　港人儲糧應對被斥：諗定遺言啦

【日本地震/2025預言/日本預言2025】香港近期瘋傳有關日本7月會發生大地震的預言，旅客遊日意欲大減，旅遊業也因此受到影響，部分航空公司需減少航班。相關預言來自日本預言漫畫家竜樹諒在作品《我所看見的未來》中的內容，作者早前更曾就此回應，提醒人們切勿被信息左右，近日日本國家旅遊局（JNTO）亦發文指該預測「毫無科學根據」，呼籲保持冷靜。

日本地震預言｜日本旅遊局回應：毫無科學根據

根據日本放送協會（NHK）報道，有關近日日本7月將發生大災難的預測在香港社交媒體蔓延，引起部分民眾恐慌，導致旅日意願大減。

《我所看見的未來》日本地震預言

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日本國家旅遊局 （JNTO）香港辦事處於6月3日發文澄清，相關傅言中的地震日期與地點毫無科學根據，呼籲民眾保持冷靜，並建議旅客在安排行程時，多參考官方機構發布的科學資訊，避免受到不實消息所影響。

雖然預言的流傳有一定的影響度，不過隨著往來日本的新航線開通和假期，香港4月訪日旅客較去年同期增長40%以上，日本國家旅遊局香港辦事處表示，日後將繼續致力提供準確資訊，消除不實傳言。

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日本地震預言｜網民建議儲糧反被斥：諗定遺言啦

距離日本地震的預言只剩1個月，該預言引起熱議，近日有港人於Threads發文若預言成真，「大家會點部署」，而她則率先建議大家儲備糧食及水：

寧可信其有，7月頭建議大家屋企儲定糧食同水。呢單野如果真係發生，大家會點部署？

帖文吸引大批網民留言，有人認為儲糧非必要之事，應該先想好遺言，「咁大個地震仲使儲糧？諗定遺言啦」、「如果咁嚴重，根本唔需要咩部署，全部香港人、親人、朋友都冇晒，自己仲生存來做咩」、「如果香港、台灣拍到日本，唔使儲糧啦，全港嘅人一定死，儲乜？諗定遺言好過」、「如果真的是這樣……基本就是等死就好」。

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