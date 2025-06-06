  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本地震｜地震預言倒數1個月！日國家旅遊局咁回應　港人儲糧應對被斥：諗定遺言啦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

日國家旅遊局回應傳聞「毫無科學根據」，港人儲糧應對被斥「諗定遺言啦！」

【日本地震/2025預言/日本預言2025】香港近期瘋傳有關日本7月會發生大地震的預言，旅客遊日意欲大減，旅遊業也因此受到影響，部分航空公司需減少航班。相關預言來自日本預言漫畫家竜樹諒在作品《我所看見的未來》中的內容，作者早前更曾就此回應，提醒人們切勿被信息左右，近日日本國家旅遊局（JNTO）亦發文指該預測「毫無科學根據」，呼籲保持冷靜。

日本地震預言｜日本旅遊局回應：毫無科學根據

根據日本放送協會（NHK）報道，有關近日日本7月將發生大災難的預測在香港社交媒體蔓延，引起部分民眾恐慌，導致旅日意願大減。

《我所看見的未來》日本地震預言

點擊圖片放大
+4
+3

延伸閱讀：2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

日本國家旅遊局 （JNTO）香港辦事處於6月3日發文澄清，相關傅言中的地震日期與地點毫無科學根據，呼籲民眾保持冷靜，並建議旅客在安排行程時，多參考官方機構發布的科學資訊，避免受到不實消息所影響。

雖然預言的流傳有一定的影響度，不過隨著往來日本的新航線開通和假期，香港4月訪日旅客較去年同期增長40%以上，日本國家旅遊局香港辦事處表示，日後將繼續致力提供準確資訊，消除不實傳言。

同場加映：日本防災必備23項用品

點擊圖片放大
+22
+21

最新影片推介：

TOPick一分鐘
香港飛沖繩｜直擊AirAsia飛沖繩新航線開通　午機去晚機返來回連稅唔使1千蚊

日本地震預言｜網民建議儲糧反被斥：諗定遺言啦

距離日本地震的預言只剩1個月，該預言引起熱議，近日有港人於Threads發文若預言成真，「大家會點部署」，而她則率先建議大家儲備糧食及水：

寧可信其有，7月頭建議大家屋企儲定糧食同水。呢單野如果真係發生，大家會點部署？

帖文吸引大批網民留言，有人認為儲糧非必要之事，應該先想好遺言，「咁大個地震仲使儲糧？諗定遺言啦」、「如果咁嚴重，根本唔需要咩部署，全部香港人、親人、朋友都冇晒，自己仲生存來做咩」、「如果香港、台灣拍到日本，唔使儲糧啦，全港嘅人一定死，儲乜？諗定遺言好過」、「如果真的是這樣……基本就是等死就好」。

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：

日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法

日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細

日本地震預言｜日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減　70歲預言漫畫家親身回應：大家自行判斷

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
23:02 2025/03/28
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
19:20 2025/03/10
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
14:18 2025/03/07
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法
14:59 2025/04/08
日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
17:02 2025/04/24
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
日本地震預言｜日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減　70歲預言漫畫家親身回應：大家自行判斷
13:52 2025/05/15
日本地震預言｜日本7月大地震預言引恐慌致遊日航班大減　70歲預言漫畫家親身回應：大家自行判斷

你可能感興趣

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
23:02 2025/03/28
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
19:20 2025/03/10
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
14:18 2025/03/07
日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！
旅遊熱話 旅遊資訊 災難 地震 網絡熱話 日本

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】
公屋綜援戶｜香港10大最多人拎綜援公屋　呢條邨連續3年排第一【附各區收入中位數排名】
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
新冠肺炎︱新冠喉痛/發燒/鼻塞/骨痛/頭痛/腹瀉　中醫11款食療 + 穴位按摩紓緩病症快速康復
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500
迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票低至半價　人均$304.5起/憑優惠碼減$500
諾如病毒︱中環中菜館爆食物中毒　8人食「生醃沙白」致上吐下瀉 4人感染諾如病毒
諾如病毒︱中環中菜館爆食物中毒　8人食「生醃沙白」致上吐下瀉 4人感染諾如病毒