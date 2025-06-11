肝癌｜無病無痛突患肝癌非罕見　定期體檢識別病情早期肝癌治癒率高

癌症總是悄悄出現，殺人措手不及，像肝癌這個沉默殺手，不少患者在確診前根本沒有任何病徵，但原來癌細胞早已潛伏於身體內，直至擴散到引起疼痛，才令人意識病情。有醫生指出，越早診治肝癌，透過手術把癌腫切除，治癒率越高，建議市民可定期接受體檢，有助篩查肝癌。

五十歲的許太（化名）在一次例行身體檢查中，透過超聲波發現肝臟有異常影像。最終確診為第二期原發性肝癌，腫瘤直徑約五至六厘米。她向來身體健康，完全沒有任何病徵，亦非肝炎帶菌者，無飲酒或脂肪肝等常見肝癌風險因素，與家人一度懷疑診斷結果，甚至拒絕接受治療。

為了說服患者正視病情，許太的主診醫生團隊花了近一個半月時間，不斷致電及約見，解釋拖延治療可能導致腫瘤擴散，或會因此錯失手術時機。經過多番努力，她終於被說服接受手術。經手術將腫瘤完全切除後，康復進度良好，至今已經約三年，定期覆診均未見復發，生活一切如常。

手術切除肝癌腫瘤可望根治

香港港安醫院—司徒拔道外科顧問醫生羅博頤醫生表示，這類無徵狀、無高危因素的肝癌個案並非罕見，估計約佔三至四成，市民定期接受身體檢查有助篩查病情。而早期個案可以透過手術切除，然而它屬於大型手術，需要外科、麻醉科及深切治療部等多個團隊緊密合作。

肝癌的治療方法分有多種︰包括手術切除、消融術、經動脈化療栓塞（TACE，俗稱「大髀針」）、藥物治療、肝移植和立體定位放射治療（SBRT）等，至於患者適合哪種治療模式，需要根據患者的肝功能、腫瘤大小、數量、位置以及整體健康狀況而定。

一期肝癌痊癒率可達九成半

肝癌最理想和根治性最高的方法是手術切除，但並非所有患者都適合。羅博頤醫生稱，要進行肝切除手術必須符合三大條件：「首先，要透過ICG檢查來評估患者的肝功能是否合格；其次，切除腫瘤後，必須能剩餘三成或三成半的健康肝臟；最後，患者的心肺功能必須能承受全身麻醉和大型手術的負荷。符合以上條件，無論腫瘤大小，理論上都可以考慮手術切除。」

羅博頤醫生指出，早期發現的肝癌痊癒率較高，一期肝癌成功治療的機會高達九成半。即使患者無明顯病徵或高危因素，亦有機會因突變而出現腫瘤，建議市民定期體檢，有助提早發現和處理。

羅博頤醫生提醒，肝癌的治療有不同方案，適用於不同的病人，各有成效及副作用，患者應與主診醫生詳細商討，選擇出最適合個人病情的治療方案。

▲ 香港港安醫院—司徒拔道 外科顧問醫生羅博頤