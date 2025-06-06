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公屋除名｜港女為照顧年邁父母欲加名搬回公屋　向網民提1問題遭質疑背後動機

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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港女表示想以照顧年邁雙親為由，想加名搬回父母公屋，結果引起熱議！

【公屋除名/公屋加名】網民常戲言「得公屋得天下」！早前有港女在網上分享有關公屋加名的帖文，她指家中父母已年過70歲，為了方便照顧老人家，她欲加名搬回公屋與兩老同住，並向網民提出1個問題，結果引發熱議，不少人表示公屋除名容易加名難，同時亦質疑她背後動機！

    公屋除名｜想以照顧老人家為由申請公屋加名

    該港女於Facebook群組「公屋討論區」發文，指雙親年過70歲居住公屋，由於父母開始年邁，最近她打算以照顧老人家為由申請公屋加名，以便照顧兩老。她又指兄弟姐妹早已遷出戶籍：「因為仔女多年前已各自結婚搬出，所以已除晒名，現單位只得兩老 」，現時自己亦經常留宿在公屋照顧爸媽，所以才會想把名字加入公屋戶籍。

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    對於能否再次加名一事，網友意見不一，不少人表示可申請加名，但由於各區辦事處主任做法都有不同，建議港女最好還是詢問所屬的屋邨辦事處，有需要時可尋求社工幫助。亦有網友表示，公屋戶籍一旦除名便很難重新加名，並在留言中分享經驗，指其早年結婚辦理公屋除名時，當時主任便再三提醒她：「除咗唔可以加返，有需要自己從新排過」。

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    公屋除名｜港女：父母百年歸老子女可繼承公屋?

    該港女還不忘在帖文中向網民發問：「日後如果父母百年歸老，該名子女要否即時搬出？定係可以繼承戶主？」正因為這個問題，惹起網民質疑她背後的動機，有人直指她只是想繼承公屋：「想加名入戶，最終目的唔係照顧，係繼承！」、「直接住入去照顧就係啦，加名意思大家都知」。

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    公屋除名｜除名後一般不可恢復戶籍

    根據房委會資料，任何家庭成員如自願退出公屋戶籍，可用書面提出删除戶籍要求，若其遷出證明屬實（藉證明文件、家訪，或其他方式）， 戶主會獲邀辦理删除戶籍的手續，及出示他所持的租約以便作出更改。已刪除戶籍人士日後一般不可恢復戶籍。

    不過房委會容許部分住戶「有條件暫住」，戶主可申請下列4類人士在公屋單位作有條件暫住，以便年邁戶主得到照顧，或使戶主能照顧極需依靠戶主的近親：

    • 1.負責照顧戶主的成年子／女（若未能通過「一個家系」的條件、「全面經濟狀況審查」或「住宅物業權審查」的規定）
    • 2.負責照顧戶主的兄／弟／姊／妹（只限一名）及其家人
    • 3.須依靠戶主的18歲以下內孫／外孫
    • 4.須依靠戶主的受供養親屬。

    同場加映：全港6區最美公屋

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