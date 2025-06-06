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舞台風景｜由郵輪舞蹈員到舞台劇演員　張學良不為自己設框架

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撰文： 周美好

發布時間： 37 分鐘前

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張學良畢業後一直從事表演工作：音樂劇、演唱會舞蹈員、郵輪演員，也當過活動策劃，現活躍於舞台劇。（周美好攝）

張學良的履歷十分多采，舞蹈員、合約藝員、舞台劇演員、Show Manager、Creative Producer、監製、編劇、導演……以上工作無工開的日子，會到Cafe當兼職。

他從來「貼地」，不為自己設限架框框，從心而發，無論任何崗位，都盡力做好。

張學良畢業後一直從事表演工作：音樂劇、演唱會舞蹈員、郵輪演員，也當過活動策劃，現活躍於舞台劇。（周美好攝）

張學良  2003年入讀香港演藝學院舞蹈學院，主修音樂劇舞，兼有學做戲及唱歌。相隔22年，今年重返母校，進修劇場構作碩士。他解說：「劇場構作是一種思考模式，導演、演員、舞台、燈光、聲效都是此思考模式，包括自身與觀眾、社會及世界有何關係。」

劇場構作一職，相等於文學經理，但他並非只是資料搜集，更是一個「陪伴者」。「與導演傾下條路點行，須知道創作道路十分孤獨，需要另一人在旁鼓勵、發問、輔導。」碩士課程今年踏入第三年，早前完成《不存在……的》一劇後，便埋首寫論文。

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當郵輪舞蹈員7個月

早以表演為志向，張學良會考完畢，年僅16歲入讀演藝，畢業後從事過音樂劇、演唱會舞蹈員，25歲他曾赴澳洲為 P&O 郵輪當舞蹈員，改變了他的人生。「整個經歷都好特別，請我的原因是有一名日本舞蹈員走了，請人的兩位負責人曾在演藝客席任教，對我有印象，幸運順利獲聘。」時間緊迫，他隨即入團，用3星期排練了4個騷。

在澳洲墨爾本一個月綵排，然後到悉尼上船，唱歌、表演、跳舞。郵輪歷經瓦努阿圖、斐濟等地，每次出航做3個騷，一做半年共80多場，7個月無放過假。

在澳洲郵輪上工作有很多員工派對，25歲的張學良（左一）正在扮演中學生。（被訪者提供）

思鄉回歸香港

有了以上演出經驗，蟬過別枝到其他郵輪演出容易，此時張學良卻有思鄉回家之意。「長期在船上航行，初時有新鮮感自然興奮莫名，但逐漸日日在固定的範圍起居、演出；有時郵輪多天在一望無際的海上航行，免不了湧起思家之情，也頓覺人很渺小，世界很多事情未能掌控，因此在紛擾的時代裏，更要活得有希望。」

郵輪上其中一套演出的服裝。（被訪者提供）

回港後他曾分別於製作公司擔任 Show Manager 及 Creative Producer，在經濟最興旺的年代，籌辦的項目budget動輒幾百萬。「當意念獲得客人接納，腦裏的東西『蓬』一聲變成現實，太奇妙！」不過他不擅長處理人事，有時鑽入牛角尖，便萌生轉行想法。

定位不鮮明 未嘗不可

他在2012-14年曾是香港電視合約藝員，同時間又演出舞台劇，亦曾參與過電影《得閒炒飯》 及《華麗上班族》拍攝工作。演員前輩魯文傑跟他說：「你是否想做電視、電影？是的話，你不要接舞台劇一段時間，要同監製和導演傾多啲計，要他們記得你，身份鮮明些。」後因公司申請不到牌照，他重投舞台劇或教班。

他曾經被邀請當業餘搖滾樂隊的主音。（被訪者提供）

「由小到大一些人都跟我說，我在演出上定不到位置，究竟是舞蹈員抑或演員呢，這樣很蝕底。我希望可以學到坂本龍一，他出每一張專輯都不一樣，當然自問我沒他厲害，但不必事事框死規限自己，不一定只做一、兩瓣。」

張學良的偶像包括王菲、莫文蔚、宮崎駿與人氣日劇《The Hot Spot》氣編劇笨蛋節奏（升野英知）；喜愛的演員是曾演出電影《Fight Club》的美國男演員Edward Norton 。「佩服他演任何角色都揮灑自如，做乜都掂，令人眼前一亮。」

2011香港舞蹈年獎得獎作品《六翻自己》的第二階段，他是6位編舞的其中一個。（被訪者提供）

演《原塑》開竅

在芸芸演出中，他最喜歡的舞台劇演出有《大狀王》、《王爾德》、改編自同志小說的《突然獨身》，當中《原塑》（The Shape of Things）榮獲第六屆小劇場獎「最佳男主角」，使他實在地領悟到，做戲是甚麼一回事。「以前我不懂得做戲，給我演一個角色我是怕得要命，後來我找到演出的『力』，如果我演到一個角色能為觀眾表達（心情），能為他們『發言』，促使我非常享受演戲的過程，帶來很大的樂趣。」

《原塑》劇照，與他合作的女演員是蒙潔。（被訪者提供）

參與過眾多演出，年輕的他也想過名成利就、大紅大紫，但除了要演得好，他更希望與觀眾「共情」，像早前由他導演、劇場構作及監製的《不存在……的》感官體驗劇場，沒有一個完整故事，觀眾觀賞後會得到甚麼？此劇通過沉浸式的環境、互動及深刻的哲思，邀請觀眾在「存在」與「不存在」之間找到屬於自己的答案。

第一次得到戲劇的獎項：第六屆香港小劇場獎「最佳男主角」，鼓勵了他往後十幾年的劇場歲月。（被訪者提供）

無工開會兼職 

他醉心踏台板，可是有時舞台劇演出未能收支平衡，上次演出《不存在的人》頗有口碑，但也令他虧蝕了10萬元。現時他正攻讀碩士、要租屋，幸仍有演出、教書工作，惟坦言生活超級不容易，他試過完全無工開的日子，會到cafe兼職。

愛麗絲劇場實驗室《暴風雨》，導演陳恆輝是張學良一個很重要的啟蒙老師。（被訪者提供）

「雖然我拎過一些獎項，或者有些人認識我，但我毫不介意在cafe打工，誰養我啊？」「狼人」巨星Hugh Jackman未成名前都做過小朋友生日派對的小丑長達3年，認為生活豐富了演出，與張學良共勉之。

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