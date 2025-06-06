飲食情報｜壽司郎推出3款期間限定茶巾壽司 開售首日全線分店免費派發50份

香港壽司郎推出歷史悠久、受日本人長期愛戴的茶巾壽司，更有一系列聯乘驚喜活動，包括「食壽司抽大獎」活動及父親節限定快閃活動。

3款茶巾壽司期間限定商品，分別是鰻魚茶巾壽司（$17）、松葉蟹沙律茶巾壽司（$22）、鰻魚茶漬飯風味茶巾壽司」（$25），每款造型都精緻典雅，極具日本傳統特色。

▲ 松葉蟹沙律茶巾壽司（港幣$22）

6月10日起，3款「茶巾壽司」期間限定商品將於香港壽司郎全線分店首次登場，新品開售首日，全線更舉行免費派發活動，每間分店名額共 50 個，粉絲絕對不容錯過！

此外更首度聯乘 Canon，推廣期間推出獎品總值超過港幣10萬元的「食壽司抽大獎」活動，而指定分店將於 6月 13日至 15 日舉行一系列父親節限定聯乘快閃活動，包括「Shoot & Print」拍攝活動及「Enjoy Photo」相片打印活動，讓客人於壽司郎留下溫馨美好的回憶。

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