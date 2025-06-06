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非常醫生｜老人科郭志銳教授行醫35年不言休　起居飲食嚴謹以行樓梯作運動

醫健人物

撰文： 周美好

發布時間： 18 分鐘前

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郭志銳教授表示，老人病可長達數十年，他有些病人由六十多歲看到八、九十歲，關係連綿長遠，也是老人科的特色。（周美好攝）

老人科比一般人想像的複雜，因為發生在老友記身上的疾病形形式式、病況多變，有時更需如偵探般抽絲剝繭。

睿至社董事及創辧人、賽馬會耆智園總監、老人科專科醫生郭志銳愛鑽研繁雜難題，遇上老人科猶如斗榫合縫。他愛動腦筋以病人為本的行事作風，多次扭轉了病人的命運。

郭志銳教授表示，老人病可長達數十年，他有些病人由六十多歲看到八、九十歲，關係連綿長遠，也是老人科的特色。（周美好攝）

因為愛助人的性格，而且年少多病經常求醫，郭志銳教授看着白袍醫生的身影總是想：「他日做到醫生就好了！」

心知讀醫要成績好，他努力學習，中六後負笈英國升學，在萊斯特大學醫學院畢業。

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一件事促成加入老人科

在英國未取得專科前，一個小故事激發郭志銳投入老人科。他第一份工作在老人科任職，主診醫生是一位老人科教授，人很好，與他一星期巡房一兩次。有日他與教授巡病房後，見一個男病人發呆的坐着，像已睡着般，他細心一看，病人身上是穿着殘舊的西裝，也發出陣陣異味。

當郭志銳心忖病人是否患有癡呆症之際，教授替病人摘下眼鏡，然後用紙巾抹拭再替他戴上，病人神奇地清醒過來。「這事使我頓悟，醫生不一定用藥，當腦袋多了資訊，就能活起來。很多老人失去意識不知自己有問題，也習以為常。教授的舉動令我很深刻，他會想一些其他人沒想過的事情——注意細節，有時能改變很多事情。」也成為郭志銳日後行醫的借鑑。

他自2004年起擔任賽馬會耆智園（腦退化症護理）總監。（被訪者提供）

周身刀  任何疾病也要涉獵

他認為老人科極具挑戰。「老人科較複雜，每個老人的病況、體質不同，患病很多時不止一種而是多種，治療方法需個人化，好用腦，我就是喜歡鑽研複雜的事情！」

他在萊斯特、倫敦及紐卡素工作了10年，1994年回港加入中大醫學院內科及藥物治療學系，他在公立醫院老人科對身體約束、管飼（tube-feeding）等常見情況印象特別深刻，因為在英國都不常見。他有次巡房，一位曾經中風的長者因跌倒入院，留院時被約束在床上，郭教授仍然記得對方問他一個問題：「醫生，我是不是身在監獄？」這不是投訴，只是個疑問……於是郭教授主動與病房護士研究，如何讓這位老人不被束綁又安全的情況下繼續留院。最後這位長者在不被約束而安全的環境下，只住院兩星期就康復出院了，結果令他們大感驚喜。

於2011年重新命名Dementia 為「認知障礙症」。（被訪者提供）

「我常思考有否一些好些的方法去治療，不用全依仗科技。人是有自療的效果。」

老人科是通才，甚麼疾病也要認識。「不斷要學習新知識、新治療，尋找適合病人的治療方法。老人病很難醫，有些病施予治療，就是怎醫也醫不好，或者僅有寸進。作為老人科醫生必須要樂觀及有耐性。」他特別提醒，家有長者病人，家人要耐心照顧，常負面情緒以對，就算有合適治療方法，也會事倍功半。

早幾年出版的《好好地老》由他口述，「是一本關於我從病人身上學習的書。」 5. 由去年7月起擔任善衡書院老年醫學講座教授。（被訪者提供）

缺B12婆婆再展步

老人科醫生到老人院是常事，為患高血壓、高血糖等老友記檢測及處方藥物。一位坐輪椅的八旬婆婆被推到診症室，一雙彎曲的腿擱在輪椅腳踏上，郭志銳問老人院姑娘有關婆婆的資料，指她在院舍約莫兩年，足部每況愈下無法行動，但從無為此求診。郭志銳為她檢查終真相大白，婆婆原來患有B12缺乏症，與她長期茹素有關，而該老人院也只提供素菜。

郭志銳自2010年起擔任中大賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心總監。（被訪者提供）

「我為她抽血檢測，婆婆體的B12值是零，低到無法量度。為她注射B12，兩、三個月後，婆婆回復步行自如，非常戲劇性。三、四年後我又見那婆婆手持拐杖一拐一拐的，我又問姑娘發生何事，原來婆婆停了注射B12一段時間，我為她再次打針後，她又重拾步行之樂。問多幾句好重要，不要認為老人院大多數院友行動不便是平常。」不平常又幸運的是，這位婆婆兩次遇到郭志銳。

認知障礙症家人的重要性

郭志銳是賽馬會耆智園（香港首間綜合腦退化症照顧服務中心）的靈魂人物，由2004年獲邀任總監。「當時很多人對罹患認知障礙症的觀感是死症一樣，無計可施，創園伊始，我們做了大量公民教育讓大眾知道，患上認知障礙症也有各種訓練及照顧方法。」

早期及輕度一群認知障礙患者，目前香港無特別提供服務，郭志銳覷準這缺口，最近成立一所私人健康中心「睿志社」，提供個人化專屬之健康計劃。（被訪者提供）

認知障礙症嚴重，目前在香港患者逾10萬人，估算10年後因人口老化會攀升至20萬。家庭成員患上認知障礙症，整個家庭會出現重大改變，擔起照顧者一職，動輒10年、20年，佔據了人生的一部分。「認知障礙症照顧者好困身，難以工作；認知障礙症藥物也十分高昂，一個年半的療程要百多萬港元，不是一般家庭可支付。期望藥物隨愈來愈多競爭者愈廉宜，仍心存希望。」

心態決定一切

他說認知障礙症如能及早治療，惡化速度會緩減，家人的角色對治療舉足輕重。「患者有適當訓練，與家人玩桌遊、打麻將，退化程度大大減低。當病人視訓練為玩樂，玩得開心，情緒較平靜，思緒混亂發脾氣行為會減少。」

郭志銳教授表示，老人病可長達數十年，他有些病人由六十多歲看到八、九十歲，關係連綿長遠，也是老人科的特色。（周美好攝）

事實上直至今時今日，外國有人甚至在健康良好時已作出「預設醫療指示」，若有天患上嚴重認知障礙症，不治療不餵食，讓其生命消逝，不欲留在世上承受非人生活；也有病人一確診此症，自我了結生命，此等想法，郭志銳認為過分消極。「在耆智園20多年的經驗，並非個個認知障礙症患者都咁慘咁差，照顧得好，病情也能保持平穩。當然也見過退化嚴重快速的病人，身邊的人悲觀、（讓病人接受訓練）動力低、預計結果是差的，心態就決定一切。」

早幾年出版的《好好地老》由他口述，「是一本關於我從病人身上學習的書。」 5. 由去年7月起擔任善衡書院老年醫學講座教授。（被訪者提供）

養生心得

郭志銳的養生之道是不言休。「做得幾多得幾多，盡量搵嘢做、做適量運動。」忙碌的他，以行樓梯作運動，在醫院工作一日行幾次，但他提醒宜上不宜落，因為落樓梯對膝蓋的勞損較大。放假時會在居所附近漫步，一行幾里路，感覺放鬆愜意，符合他的原則：做運動要選自己喜愛的，也要切合自己的生活方式。

飲食方面，他崇尚少甜、少澱粉質，免影響血糖暴升。「血糖好重要，後生飲汽水、吃甜食不怕，但年紀大了，血糖即時上升，如有糖尿病升得更高踞難下。」

早期及輕度一群認知障礙患者，目前香港無特別提供服務，郭志銳覷準這缺口，最近成立一所私人健康中心「睿志社」，提供個人化專屬之健康計劃。（被訪者提供）

他指飲食是複雜的一環，不能只聚焦計算攝取了幾多卡路里，而要看吃了整頓飯攝取多種食物，所得出的血糖指數，從中可知自己應該多吃甚麼和少吃甚麼。「我天天磅重，了解攝取了甚麼食物或無做運動會有哪些後果，配合App看到自己的健康趨勢。有時我都會『偷雞』食甜食，就用上述方法提醒自己。」

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