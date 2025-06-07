港姐冠軍｜楊婉儀18歲餅印細仔高中畢業　疑失婚移美重投教育工作賺錢養家

【香港小姐冠軍/楊婉儀】1995年港姐冠軍楊婉儀自結婚後淡出娛圈，專注照顧一對子女，6年前，楊婉儀跟家人返老家美國開展新生活，日前其18歲細仔王思峻（Jonah）高中畢業。

楊婉儀於社交網晒出細仔Jonah的畢業照，更以英語撰文抒發感受，其大意是指：「恭喜你，我為你感到驕傲，我們現在是校友了。」原來 Jonah就讀的George Washington High School為媽咪楊婉儀的母校。

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港姐冠軍楊婉儀｜細仔愛紋身

楊婉儀更將當年的畢業紀念品跟兒子那份並排拍照，紀念品上附有畢業年份、學校標誌及迷你流蘇，而楊婉儀是1988年高中學畢業，不過從楊婉儀分享的照片中，卻未見老公王瑞勳的蹤影。

另外，翻看Jonah於IG分享的照片，原來Jonah對紋身很有興趣，他於耳下紋了圖案，3星期前更貼出一張背部大型紋身的照片，但未知是否Jonah本人呢。

▲ 楊婉儀近年愛上跑步。 （取自instagram）

港姐冠軍楊婉儀｜開明媽咪尊重子女選擇

事實上，楊婉儀為一位開明的媽咪，她支持長女Hannah的性取向。三年前，Hannah分享與女友人的親密照並寫道「My Valentine」，楊婉儀亦點讚支持，以行動展現對女兒的尊重與包容。

楊婉儀坦言對子女很open-minded，閒時會跟子女多溝通，了解他們的專長和興趣，她曾受訪分享教養心得，她十分反對過份逼迫孩子，令他們失去「自我」，她表示不少家長愛訂下規矩，甚至反覆責罵子女，其實以講道理的方式和鼓勵形式教導子女，反而可增強彼此間的關係。

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港姐冠軍楊婉儀｜轉型從事教育養家

事業方面，婚後的楊婉儀成功轉型，2015年在港開設Golden Gate國際幼稚園暨幼兒園，惟其丈夫於2018年起多次被追債，有指楊婉儀抵押后冠及加州物業來還債，翌年返老家美國生活的楊婉儀初期從事網上兒童課程。

及至2021年，楊婉儀找到新工作，於某機構教授英文，重執教鞭養家，即使周末要返工也不介意，她更自認是工作狂。

楊婉儀跟女兒形影不離，反而不見丈夫王帥勳蹤影，未知是否母兼父職照顧一對子女。不過大女Hannah都頗生性，曾開網店售賣自家設計的飾物來賺生活費。

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