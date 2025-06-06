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東張西望｜留學生遭寄宿家庭辱罵求助反遭遣返　媽媽鍥而不捨赴澳洲為女取回學籍

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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留學生遭寄宿家庭辱罵求助反遭遣返，媽媽鍥而不捨赴澳洲為女取回學籍。

【留學 / 寄宿家庭 / 東張西望】澳洲一直是港人留學的熱門之選，除了租屋外不少留學生會居住在當地的寄宿家庭，不過留學生與寄宿家庭間有時可能發生矛盾、爭執甚至是欺凌事件。

TVB節目《東張西望》日前報道香港16歲西澳洲女留學生Andrea與寄宿家庭發生爭執，她遭到對方長達2個小時的辱罵而報警求助，結果卻遭當局遞解出境，並取消入學及住宿確認書。而後，母親鍥而不捨遠赴澳洲，為女兒取回學籍。

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東張西望｜澳洲留學生遭寄宿家庭辱罵　求助警方反遭遞解出境

Andrea接受《東張西望》訪問時，指自己在該寄宿家庭曾遭到種種不公平，對方還不斷訂立新規矩，包括「晚上9點半後不准去洗手間、去廚房斟水、刷牙、開風扇等」；直至今年3月，寄宿家庭主人突然情緒失控，持續辱罵她長達2個小時。

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Andrea向當地警方求助，然而警察到場後只與寄宿家庭主人及安排寄宿家庭配對的機構（TIWA）溝通，而完全沒聽取Anrea的解釋；最後警察要求她在10分鐘內收好行李，並要求交出護照，Andrea被TIWA職員帶上車向機場出發，即使遣返她回香港。

在候機的7個小時中，Andrea與媽媽嘗試聯絡當地中國大使館、律師、保護兒童組織及香港入境處，但最終求助無門，Andrea被遞解回港。

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東張西望｜母親女兒赴澳洲取回學籍　稱將會追究到底

為討回公道，Andrea母親放下工作，於事發2日後陪同女兒以旅遊簽證返回西澳控訴；在尋訪20多位當地律師後，終於有律師願意乘辨事件，在幾方的不懈努力下，Andrea最終得以返回原校就讀，並轉至港人寄宿家庭。

不過，Andrea經此事情緒受影響，害怕當地教育局及類似事件再次發生，需要定期看心理醫生；而她的母親想掉此事認為結局，會透過法律途徑追究相關部門的責任。

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