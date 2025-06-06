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影藝戲院︱影藝戲院回歸九龍區　接手荷里活廣場MegaBox兩間戲院

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Cine Art MegaBox備IMAX with Laser巨幕。

【影藝 / 荷里活廣場 / MegaBox】雖然嘉禾院線繼海運後，日前又宣布因租約期滿結束經營MegaBox，另一方面影藝戲院宣布，繼銅鑼灣JP及青衣城後，今年度再度拓展戲院版圖，旗下第三及第四名成員即將火熱登場，更是影藝戲院強勢回歸九龍區。

全新影藝戲院選址匯聚兩大鐵路沿線上蓋鑽石山荷里活廣場的「Cine Art Hollywood」及位處九龍灣商貿區地帶MegaBox的「Cine Art MegaBox」，即將緊接於今個暑假升級開業。

戲院結業潮｜嘉禾Megabox戲院下周一結業　影藝戲院7月接手

嘉禾MegaBox戲院將在6月9日結業。（彭大偉 攝）

影藝戲院︱區內唯一之IMAX with Laser巨幕

首先，即將搶先開幕的「Cine Art Hollywood」樓高兩層，佔地38,000 平方呎、6大影廳提供約1,600個座位，為東九龍區內最大型戲院。

戲院設計輪廓簡潔俐落，同時保留影藝戲院獨有風格，以其品牌主題顏色薄荷綠為設計主調；戲院購票大堂空間感充足，揉合檢票區內之寬敞長廊，帶來一股清新舒適感，有關方面表示務求將愜意和諧的質感重新注入社區。

至於緊接登場的「Cine Art MegaBox」，為影藝戲院自2018年與九龍灣影迷暫別後，相隔7年再度重臨同區。而戲院更成為九龍灣區 內最多影廳的一員，合共提供7個影廳，包括採用東九龍區內首次配備同為區內唯一之IMAX with Laser巨幕。

IMAX with Laser獨有技術帶來更清晰、更光亮以及更大對比的辨識度，而色域配置大大提升，讓觀眾遊走於沉浸式的電影世界。

至於有關全新戲院票價資訊及更多優惠詳情，有關方面表示將在稍後公佈。

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