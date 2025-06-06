父親節｜沙田新城市廣場首屆咖啡節　戶外市集盡攬人氣咖啡及美食

咖啡，不僅提神醒腦，更是一種成熟穩重、悠然自在的生活態度，正如爸爸的可靠穩重，帶給家人滿滿的安全感和幸福快樂。

為迎接今年的父親節，由 6 月 13 至 15 日，新城市廣場推出首屆「BABA（爸）咖啡節」，將雲集18 間本地人氣咖啡及美食品牌，現場提供各式的精品咖啡及手沖體驗，不妨與爸爸齊來一嘗親手沖調咖啡的樂趣。

▲ ：「咖啡呀唔該」由喜劇演員兼電台DJ阿正創辦，在「BABA（爸）咖啡節」有機會品嘗該店咖啡產品。（相片來源：FB）

在「BABA（爸）咖啡節」集18大本地人氣咖啡及美食品牌，不論是傳統咖啡、新式酒調咖啡，還是人氣 DJ 主理的咖啡店，都齊聚一堂，配合各式美味佐啡甜點，為大家帶來不同凡響的咖啡新體驗。除了有本地種植的小眾咖啡豆，亦有為連鎖咖啡店提供貨源的供應商，五花八門的咖啡選擇，包括：

咖啡呀唔該

由香港喜劇演員兼電台DJ阿正創辦，2020年推出了綫上零售店，銷售新鮮烘焙的排耳包咖啡，2023年7月開設實體店。在「咖啡呀唔該」裏，每一杯咖啡都是一場驚喜的味覺冒險。

父親節禮遇：一、購買Advanture Drip bag boxes 9折優惠；二、購買第二杯飲品8折優惠：三、購買咖啡豆兩包，可享9折優惠。

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BATHTUB

招牌咖啡「bubble bath coffee tonic」選用bathtub自家拼配的咖啡豆，結合冷泡山茶花與接骨木花、新鮮青瓜及湯力水，酸甜平衡，花香馥郁，彷彿置身泡泡浴般清爽愉悅。

父親節禮遇：購買3包掛耳包或一包咖啡豆，即送一杯 bubble bath coffee tonic。

▲ BATHTUB招牌咖啡「bubble bath coffee tonic」。（相片由主辦提供）

Tasse Coffee

全港唯一開辦6大國際咖啡證書課程之機構，Tasse Coffee杯子咖啡是香港認可社企，希望以一杯咖啡為原點，透過教育將咖啡文化傳遞至社會各階層，讓本地所有對咖啡有興趣的人進深學習，傳承咖啡教育的理念。

SOFE COFFEE素啡工場

是首間為顧客提供燕麥奶選擇的咖啡店品牌，專注健康生活品質，希望每一位客人都感受到由純植物奶帶來的極致咖啡體驗。獨有的咖啡豆烘焙配方，調配出全港最美味的燕麥奶咖啡，確保每一杯咖啡都有其獨特風味。此外，素啡工場亦專注提供各樣客製化的新鮮咖啡產品，包括咖啡掛耳包，冷萃咖啡包，期間限定罐裝咖啡等。

父親節禮遇：優惠價$350購買父親節全新Premium特選咖啡掛耳包套裝（原價$400）。

▲ SOFE COFFEE素啡工場。（相片由主辦提供）

Soulmate Coffee

Soulmate Coffee的故事，源自於品牌創辦人Nigel和大Mo一次難忘的意大利旅程。旅途中，他們在一位神父的介紹下，第一次品嚐到真正的意大利咖啡。咖啡的香氣與口感，讓他們深深著迷，點燃了他們心中一個夢想：把純正的咖啡文化帶回香港，與更多人分享。

父親節禮遇：一、購買任何咖啡，即送曲奇餅一塊（爸爸可選布朗尼）；二、2. 同日購買第二杯咖啡7折。

▲ 除了品嘗咖啡，現場更設有多個互動工作坊，是一場咖啡愛好者嘉年華，包括有拉花工作坊。（相片由主辦提供）

NON Cafe

由一對越南夫婦主理，帶來正宗的越式Cafe美食和滴漏咖啡。融和傳統及精品咖啡文化，保留越南傳統的越式咖啡或現時流行的精品咖啡。讓你一次過感受兩種風味迴異的咖啡風味。

咖啡師Jeffrey Wu 是國際咖啡品質鑑定師及咖啡大賽評判、國際咖啡品質認證師CQI Q grader及2023世界盃虹級咖啡大賽評審。

▲ 咖啡手工皂工作坊。（相片由主辦提供）

父親節禮遇：與爸爸同行購買任何飲品或咖啡豆，即送滴漏咖啡一杯。

屆時活動上可與Jeffrey Wu 互動交流，了解更多咖啡的知識和學問。同場亦設有Busking表演、面部彩繪等等，爸爸可以一邊Chill住歎咖啡聽音樂，一邊等小朋友扮靚靚。

info

BABA（爸）咖啡節周未市集

日期：6 月 13 至 15 日（星期五至日）

時間：12nn至9pm

地點：沙田新城市廣場 1 期 3 樓 Chill Park