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甲狀腺癌｜自問養生悉患癌一刻難接受　50歲徐若瑄抗癌成功　滿血復出凍齡美貌曝光

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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AI 摘要
  • 徐若瑄抗癌成功，恢復狀況良好
  • 術後歌聲改變，重新學習發聲
  • 家族遺傳、壓力是罹癌主因

【甲狀腺癌／抗癌成功／徐若瑄】台灣女星徐若瑄去年公開患甲狀腺癌，一向養生的她從沒想過癌症會找上她，一度難以接受。近日她復出露面，宣布抗癌成功，更分享癌後身體最大改變。

徐若瑄抗癌｜術後重新學習發聲

50歲台灣女星徐若瑄昨日（5日）自去年公開患甲狀腺癌後，首度公開露面出席品牌宣傳活動，可見她狀態極佳，面色紅潤帶笑。徐若瑄透露，目前術後恢復狀況良好，每半年定期追蹤檢查結果皆正常，不僅無需服藥與忌口，更意外發現手術後歌聲變更好聽。她分享，手術後兩個月便重返舞台，卻發現過往的演唱方式已不適用：

歌唱老師說因為喉嚨肌群改變，每首歌都得重新找發聲位置。

徐若瑄抗癌成功後，不時在社交平台分享近況，可見她面色紅潤且精神，更為推出新歌拍攝造型照，外表少女感十足，「凍齡女神」當之無愧。

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徐若瑄抗癌｜定期追蹤狀況佳 樂觀面對抗癌歷程

儘管已順利完成治療，徐若瑄仍需要每半年覆診一次追蹤檢查病情，日前最新報告顯示甲狀腺指數一切正常，可算是抗癌成功。抗癌成功後，她預告未來下半年將會拍戲，亦會涉獵戲劇與電影，且角色還是她過去從未探索過的全新領域，期待未來的計劃。

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Sick問識答
Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

去年11月，徐若瑄證實罹患甲狀腺癌零期，突然罹癌的消息讓她措手不及，不禁反問為何一直注重養生和健康，仍難逃患癌命運。幸好徐若瑄及早發現，她亦發文公開自己患癌的主因是家族遺傳基因。

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甲狀腺癌｜3症狀恐罹甲狀腺癌

過往有不少女星傳出罹患甲狀腺癌的消息，台灣乳房專科醫生鄭伃書在當地健康節目《健康零距離》分享甲狀腺癌是一種「不痛不癢」的癌症，甚至有人死後解剖遺體，才發現原來已藏病灶。她指出，通常患有甲狀腺癌有一個很明顯的外在特徵——頸部會變粗變腫，甚至喉嚨兩邊會凸出來，故可以自行按壓頸部淋巴位置，若有硬塊或異樣要盡快求醫檢查。鄭伃書指出，若出現以下3個較明顯的症狀，就要多加留意：

  • 1. 經常清喉嚨
  • 2. 進食時咽喉覺得卡住
  • 3. 聲線沙啞

鄭伃書續指，甲狀腺癌常見於女性身上與內分泌有關，經常心情鬱悶或情緒不穩容易導致淋巴出現「小水泡」，故此女士的病發率相比下高3倍。不過她補充，90%的甲狀腺癌是能夠開刀切除處理，而且復發機率相對其他癌症低。

甲狀腺癌｜2成因致癌 心理健康是關鍵

台灣心理學家張維宏亦在其Facebook專頁發文，分析女士有2大主因導致罹患甲狀腺癌：家族遺傳和雌激素濃度。綜合分析癌症病人的心路歷程，他提醒大眾關注心理健康，當中以壓力是致癌元兇之一。他指，部分癌症病人通常罹癌前曾經歷人生重大變化，導致突然承受過大壓力誘發癌症。很多人發現罹癌後第一時間會表現出無法接受的情緒，他建議身旁親友的陪伴和支持很重要，能夠降低治療期間的孤寂感，幫助癌症病人度過化療。

甲狀腺癌｜5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌｜6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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致癌元兇｜10大罹癌先兆

台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍曾表示，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

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