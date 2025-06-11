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致癌飲食丨「1種飲品」致年輕人患癌機率激增　醫生：求醫時多已末期

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

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研究揭「1種飲品」，可致年輕人患癌機率激增。

【美國研究／高糖飲料／大腸癌】大腸癌於全球有年輕化趨勢，美國有最新研究便指出每天飲用1飲料，年輕人恐增大腸癌擴散風險，而且多數患者求醫時已是晚期，情況令醫學界關注。

根據外媒報道，美國紐約市紀念斯隆凱特琳癌症中心的腫瘤內科醫生博士Dr. Emma Schatoff指出，該研究向303名早發性大腸癌（診斷時年齡多在50歲以下）患者進行問卷調查。研究發現，每日攝取高糖食物，例如飲一杯含糖汽水或糖果人士，更容易罹患已擴散至肝、肺等器官的第四期癌症。而年輕病患求醫時亦往往已經是擴散階段。

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Dr. Emma Schatoff表示，排除了發炎性腸道疾病與藥物使用等風險因素後，最終發現高糖飲食與癌病有密切關係。研究團隊指出，雖然過往外界常將紅肉、加工食品等與腸癌風險聯繫，但在此次調查中並未發現顯著關聯。相反地，含糖飲料卻成為關鍵風險因子。

Dr. Emma Schatoff因此呼籲年輕人士應嚴格檢視日常飲食習慣，降低含糖飲料攝取頻率:

這些看似平常的選擇，可能正逐步累積致癌風險，甚至提早威脅年輕生命。

同場加映: 大腸癌篩查計劃

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

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大腸癌｜大腸癌7大常見徵兆

結腸直腸癌又稱結直腸癌、大腸癌。台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，大腸癌最可怕的是早期並無症狀，他在門診中遇到有明顯症狀的患者，檢查後經常發現已屬中晚期大腸癌，治療起來既複雜又困難。

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大腸癌｜大腸癌4大高危因素

而大腸癌的高危因素則包括以下4種：

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