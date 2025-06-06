單親爸爸︱49歲影帝未婚育23歲兒子生母身份成謎　單親供養仔仔名校畢業

【陳坤/單親爸爸/周迅/趙薇/星二代】曾獲華表獎、百花獎雙料影帝的陳坤，單親育有一名兒子，已經是公開的秘密！日前陳坤23歲兒子陳尊佑大學畢業，在社交平台分享了兩父子的合照，令生母身份再度掀起討論。

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49歲的陳坤在內地是一線小生，憑劇集《新不了情》令港人熟悉，多年來他一直單身，從沒有公開過感情狀況，但外界都知道他有一個23歲兒子。

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最近他的兒子陳尊佑（優優）大學畢業，於社交網分享跟爸爸的照片，令到生母的身份再度掀起討論，陳坤保養得宜，跟兒子合照起來似兩兄弟。據知陳尊佑成績優異，在加拿大私立聖喬治中學畢業之後，回國入讀北京樂成國際學校建築系，最近順利畢業。

而加拿大私立聖喬治中學St. George's School (Vancouver) 是加拿大頂級的私立中學，據知，謝霆鋒、馬雲之子都在此校就讀。

當年有傳影后周迅及趙薇是陳坤兒子的生母，有指身為陳坤閨蜜的周迅曾幫忙育兒，但所有傳聞都令陳坤感無奈。過去陳坤曾經談及兒子時，分享育兒之道：「我是一個碰到甚麼角色就會變成甚麼狀態的人，對待我兒子也是一陣一陣的，講道理的時候很嚴肅，撒嬌的時候就是兄弟。」

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